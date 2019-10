Järjestön Suomesta saama tuki huolettaa – ”yllyttävät väkivaltaan”

UNRWA-järjestön työntekijöiden terrorismia ihannoivat lausunnot herättävät huolta kansanedustajissa.

Joukko kansanedustajia on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen UNRWA-järjestön työntekijöiden toiminnasta.

Kansanedustaja Peter Östmanin (kd.) jättämän kysymyksen on allekirjoittanut kahdeksan kansanedustajaa kolmesta eri eduskuntaryhmästä.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) tarjoaa peruspalveluja ja suojelua noin 5,4 miljoonalle palestiinalaispakolaiselle Länsirannalla, Gazassa, Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa.

Suomi rahoittaa Ulkoministeriön kautta järjestön toimintaa 5 miljoonalla eurolla vuosittain.

UNRWA:ta on vuosien aikana usealta eri taholta syytetty siitä, että sen ylläpitämissä kouluissa on oppilaille välitetty Israelin vastaista propagandaa, jossa yllytetään väkivaltaan.

Genevessä sijaitsevan UN Watch -järjestön viime kuussa julkaiseman raportin mukaan useat UNRWA:n työntekijät sosiaalisessa mediassa kiihottavat terrorismiin Israelia vastaan. Tiedot on kerätty UNRWA:n työntekijöiden julkisista Facebook-profiileista.

UNRWA:ta on ennenkin arvosteltu lepsusta suhtautumisesta vihapuhetta ja terrorismiin viittaavaa toimintaa kohtaan esimerkiksi järjestön salliessa Hamasin sijoittaa aseita ja raketteja kouluihinsa vuonna 2014.

UNRWA on myös YK:n tutkinnan alla liittyen syytöksiin järjestön johtotason henkilökunnan epäasiallisesta käyttäytymisestä, mukaan lukien virka-aseman väärinkäyttö.

– Ei kuitenkaan ole tiedossa, että yhtään UNRWA:n työntekijää olisi koskaan erotettu väkivaltaa ihannoivan ja siihen kehottavan puheen vuoksi, toteaa eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman tiedotteessa.

Useat maat, kuten Belgia, Hollanti, Sveitsi ja Uusi Seelanti ovat väliaikaisesti keskeyttäneet taloudellisen tuen UNRWA:lle raportin tultua ilmi.

– Aikooko hallitus keskeyttää Suomen tuen järjestölle, jonka työntekijät toistuvista huomautuksista huolimatta syyllistyvät vihapuheeseen ja julkisesti kehottavat lapsia ja aikuisia terroristiseen toimintaan, tai asettaa ehtoja UNRWA:n rahoituksen jatkamiselle, kirjallisessa kysymyksessä kysytään.