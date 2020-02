Mauri Kotamäki: Järjestöjen veto-oikeus on mennyttä aikaa

Asetelma on mielenkiintoinen, jopa herkullinen.

Hallitus päätti, että perhevapaita tulee uudistaa ja kaiken lisäksi kolmikannassa.

Asiat ovat edenneet nyt niin pitkälle, että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen esitteli hallituksen uutta perhevapaamallia viikko sitten.

Kivenä kengässä on nyt sellainen asia, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei mallia purematta niele. Perustelu on se, että uudistus ei paranna naisten työmarkkina-asemaa eikä se vahvista työllisyyttä – päinvastoin uudistus alentaa työllisyyttä. Nettona uudistus on julkiselle taloudelle kalliin puoleinen.

Asetelma on mielenkiintoinen, jopa herkullinen, nimittäin viime hallituskaudella esimerkiksi vasemmistoliitto ja varsinkin SDP painottivat voimakkaasti yhdessä sopimista ja työmarkkinarauhaa. Nyt ministeri Pekosen toiminta näyttää ainakin mediatietojen perusteella olevan vaalipuheista poikkeavaa.

Minusta hallitus ei ole tehnyt mitään väärää, vaan itse asiassa toimii jotakuinkin hallitusohjelman raameissa. Hallituksella (ja siis eduskunnalla) on tietysti täysi valta päättää sosiaalivakuutuksista, kuten ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tai sairausvakuutuksen alaisesta kokonaisuudesta.

Hallituspuolueet ohittavat nyt kolmikannan ja se muuttaa päätöksenteon kokonaisuutta tulevaisuudessa. Se tarkoittaa, ettei tulevaisuudessakaan nykyisillä hallituspuolueiden mielestä varmaan ole suurikaan ongelma, mikäli kolmikanta ohitetaan.

Tämä on ihan oikein. Tämä on demokratiaa vahvistava kehityssuunta.

Yhdelläkään työmarkkinajärjestöllä ei pidä olla pysyvää veto-oikeutta poliittisiin päätöksiin. Yhtäkään työmarkkinajärjestöä en minä tai kukaan mukaan ole äänestänyt päättäjäksi.

Ulkoparlamentaarinen verotusoikeus on jo itsessään hullunkurinen ja vähän pelottavakin asia. Vakuutusmaksut, kuten työttömyys -tai sairausvakuutusmaksu, ovat verotusta. Ne ovat pakollisia prosenttiosuuksia, joita kerätään palkasta. Me voimme kutsua vakuutusmaksuja miksi tahansa, mutta se ei muuta mitään – verotus on verotusta. Ja verotus on eduskunnan vallassa oleva asia – ei ”työmarkkinajärjestöjen rahaa”.

Tuntuu oudolta edes sanoa tätä ääneen, mutta propsit hallitukselle rohkeudesta tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Demokratiassa ulkoparlamentaarisilla voimilla ei pidä olla automaattista veto-oikeutta.

Hallituksen toimintatapa muuttanee myös tulevien hallitusten toimintatapoja. Nykyiset hallituspuolueet näin linjatessaan menettävät uskottavuuden kritisoida tulevia hallituksia, kun ne aikanaan käyttävät parlamentaarisen demokratian oikeuttaan muuttaa sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä antamatta järjestöille tosiasiallista veto-oikeutta.

Mauri Kotamäki Keskuskauppakamarin pääekonomisti, VTT