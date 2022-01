Jari Tervo: Tämä jäi tv-sarjasta yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomettumissarja on saanut runsaasti katsojia.

Kirjailija Jari Tervo kertoo, että hänen juontamastaan tv-sarjasta jäi käyttämättä muun muassa ulkoministeri Väinö Leskisen lausunto vuodelta 1971. Se kuuluu Tervon mukaan näin:

”Haluan mahdollisimman painokkaasti sanoa, että Neuvostoliitto ei voi enää tulla kysymykseen Suomen vihollisena ja puolustussuunnittelu, jossa siihen varaudutaan, on järjettömyyttä.”

Leskinen toimi kansanedustajana 22 vuoden ajan vuosina 1945-1970. Hän oli ministerinä kuuteen otteeseen. Leskinen edusti SDP:tä, ja häntä pidettiin länsisuuntautuneena, minkä vuoksi hän joutui Neuvostoliiton ja kommunistien epäsuosioon. Leskinen kuoli 55-vuotiaana vuonna 1972.

Yle on joulukuun lopusta lähtien esittänyt dokumenttisarjaa Kylmän sodan Suomi, jossa keskitytään ennen kaikkea Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin sekä suomettumiseen. Tervon mukaan erityisesti sarjan viimeinen jakso sai runsaasti katsojia.

– Harvinaista kyllä, Kylmän sodan Suomen eilisiltainen viimeinen jakso keräsi sarjan suurimmat katsojaluvut, 598 000. Yle Areenassa sarjan jaksoja on katsottu 1,3 miljoonaa kertaa. Iso kiitos, Tervo kirjoittaa.

Sarjaa on myös moitittu liian kapeasta näkökulmasta. Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) kertoi aiemmin perjantaina, ettei hän aio katsoa suomettumissarjaa.

– Se että ohjelman yhtenä aikalaistodistajana on käytetty Ben Zyskowiczia (kok.) on ihan ok, mutta pelkästään hänen varassaan ei tasapainoista kuvaa ajasta synny, Tuomioja toteaa.

