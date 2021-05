Jari Sarasvuo: EU-paketti ”jukratuttaa”, mutta se pitää hyväksyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tunnettu yrittäjä sanoo, että jos elvytysrahasto kaatuu, hän tienaa rahaa.

Yrittäjä Jari Sarasvuo katsoo, että EU:n elvytyspaketti kannattaa hyväksyä siitäkin huolimatta, että se sisältää suuria puutteita. Hän ottaa asiaan kantaa Trainers’ House -yrityksensä videokeskustelussa.

– Kuitenkin olen sitä mieltä, että ehkä sittenkin tämä pitää tehdä, vaikka se minua jukratuttaa aivan järkyttävästi. Se liittyy vakauteen, turvallisuuteen ja muiden kuin minun kaltaisteni ihmisten hyvinvointiin, Sarasvuo sanoo.

”Jukratuttaminen” on Sarasvuon kehittämä termi harmistumiselle. Hänen mielestään elvytyspaketti on ”moraalisesti sietämätön”, koska siinä köyhempi Suomi tukee rikkaampaa Italiaa. Hän mittaa tässä yhteydessä rikkautta kotitalouksien varallisuudella, joka Italiassa on korkeampi kuin Suomessa.

Sarasvuo arvelee, että elvytyspaketin kaatuminen palvelisi hänen etuaan. Hän kertoo olleensa ”vuoden käteisellä” eli pitäneensä omaisuutensa käteisvaroina osakeomistusten sijaan.

– Jos paketti kaatuisi, syntyisi todennäköisesti sellainen häiriö markkinoilla, että se tarjoaisi minulle mahdollisuuden ostaa osakkeita halvalla. Minä siis rikastuisin entisestäni, jos se kaatuisi, Sarasvuo sanoo.

Sarasvuon kanssa keskustelee kansanedustaja Elina Valtonen (kok.). Tämä huomauttaa, että Suomi ei voi lopullisesti kaataa pakettia, ainoastaan jarruttaa sen voimaantuloa. Jos nykyinen paketti kaatuisi, EU valmistelisi uuden, johon Suomi jälleen joutuisi ottamaan kantaa.

Valtosen mukaan elvytyspaketti ei tuo suurta muutosta siihen, miten Euroopan maat ovat jakaneet vastuita jo viime vuosikymmenen mittaan. Tähän saakka jako on tapahtunut ennen kaikkea Euroopan keskuspankin tukiostojen kautta, mutta nyt elvytyspaketin seurauksena EU-komissio ottaa markkinoilta lainaa ja jakaa sitä eteenpäin EU-maille tukina ja lainoina.

– Meillä on ollut kymmenen vuotta aikaa pistää maiden kilpailukyky kuntoon ja palata velkavastuuseen. Emme ole päässeet tähän tilanteeseen. Siihen ei ole ollut pakkoa, koska velkaa saa niin paljon kuin haluaa, Valtonen sanoo.

Sarasvuo kutsuu ilmiötä keskuspankkisosialismiksi. Hän viittaa siihen, että keskuspankin toimien seurauksena rahan määrä on lisääntynyt ja osakekurssit ovat nousseet.

– Keskuspankkisosialismi vaurastuttaa minun kaltaisiani ihmisiä. Tämä on törkeä varainsiirto veronmaksajilta varakkaille.

Valtonen jakaa ajatuksen.

– Tämähän on sosialismia rikkaille. Tämä on tosi harmillista, koska jos inflaatio alkaa nousta, tämä koskee yhä enemmän heikompituloisia kotitalouksia.