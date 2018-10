Jari Lindström ryöpyttää HS:ssa: Kaikkea ei voi ratkaista velalla ja nostamalla veroja

Työministeri kertoo olevansa pettynyt ay-liikkeeseen.

Työministeri Jari Lindström (sin.) vakuuttaa Helsingin Sanomille, että hallitus ei aio perääntyä irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Ammattiyhdistysliike on vastustanut uudistusta, kuten myös muita hallituksen työllisyyden vahvistamiseen tähtääviä muutoksia.

– Luulen, että on tiettyjä liittoja tai ainakin niiden edustajia, joille tämä hallitus on alusta saakka ollut punainen vaate. Kuppi on mennyt niin nurin, että vaikka olisimme esittäneet mitä tahansa, olisimme tässä samassa tilanteessa. Tämä on surullista, jos aavistukseni pitää paikkaansa, Lindström sanoo.

Työministerin mukaan irtisanomisten helpottaminen oli vaihtoehto yleissitovuuteen koskemiselle. Yleissitovuus tarkoittaa, että työehtosopimuksen ehdot sitovat kaikkia alan työnantajia, kuuluivat ne työnantajaliittoon tai eivät.

Lindström ei itse halunnut koskea ay-liikkeelle tärkeään yleissitovuuteen.

– Meidän puolue ja minä vastustimme sitä. Minulla oli kristallinkirkas näkemys, että se olisi aiheuttanut lakkoja, mutta nyt niitä on tullut joka tapauksessa.

– Ajattelin, että tämä on paljon kevyempi juttu kuin yleissitovuuspykälään koskeminen. Olen aika lailla pettynyt ay-liikkeeseen, Lindström sanoo.

Työministerin mukaan vaikeita työelämän uudistuksia on jatkettava myös seuraavalla hallituskaudella, jotta julkiset palvelut voidaan rahoittaa kestävästi myös tulevaisuudessa. Hänen mukaansa ”kaikki vähänkään helpot keinot on jo käytetty” työllisyysasteen nostamiseksi.

– Pyytäisin todellakin ay-liikettä tekemään itse muutoksia, koska muutoksia ay-liikkeelle tärkeisiin ydinasioihin kuten yleissitovuuteen ja kolmikantaan tulee joka tapauksessa. Ratkaisu kaikkiin asioihin ei voi olla vain se, että otetaan velkaa, nostetaan veroja ja maksatetaan vaikeat asiat veronmaksajilla. Jos seuraavassa taantumassa joudutaan tekemään paniikkiratkaisuja, ne eivät todellakaan tule olemaan kivoja, Lindström sanoo.