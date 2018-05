Jari Lindström oppositiolle: Ehkä ette halua nuorten työllistyvän

Työministerin mukaan hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan korkealla työllisyydellä.

Työministeri Jari Lindström (sin.) totesi vastauksessaan opposition välikysymykseen nuorten työehdoista, että talous on kasvanut ja työllisyys parantunut kuluvalla hallituskaudella.

Lindströmin mukaan hallituksen päätökset ovat vahvistaneet myönteistä talouskehitystä. Hänen mukaansa kiistaton tosiasia on, että hallituksen johdonmukaisuus on tuonut tulosta.

– On virheellistä väitää, etteikö hallituksen politiikalla ole ollut oma merkittävä rooli tässä, Jari Lindström sanoi.

– Oppositiosta ei ole kuulunut tästä kiitosta vaan pikemminkin on keskitytty kertomaan, miten hallituksen keinot ovat olleet vääriä. Tuttu ”ei käy” on kuultu lähes poikkeuksetta tämän hallituksen työllisyyspolitiikkaan liittyvien uudistusten kohdalla. Oppositiosta on myös toistuvasti maalattu hallituksen uudistuksista maailmanlopun kuvia ja rakennettu tarinaa pahasta hallituksesta, jonka ainoa tavoite on kiusata työtöntä.

– Ilman korkeaa työllisyyttä emme voi rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämä on hyvä muistaa, kun antaa miljardien lupauksia.

Työministerin mukaan oppositio on keskittynyt lähinnä kansalaisten pelotteluun.

– Keskitytte yksittäisten päätösten kritisoimiseen, ettekä kehysriihessä tehtyjen päätösten kokonaisuuteen, Lindström sanoi.

Työministerin mukaan iän perusteella eri asemaan asettaminen on mahdollista ja suotavaakin, kun kyseessä on positiivinen erityiskohtelu. Näin ollen tuleva esitys on perustuslain mukainen, jos se parantaa nuorten työmarkkina-asemaa.

– Välikysymyksen tekijät eivät joko luota perustuslakivaliokunnan kykyyn puolustaa perustuslakia tai sitten ette halua nuorten työmarkkina-asemaan parannusta. Voisittekin nyt vastata, kumpi se on?