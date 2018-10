Jari Lindström: Näin lakiesitystä irtisanomisista muutetaan

Työministerin mukaan yrityskentältä on saatu vahva viesti muutoksen tarpeellisuudesta.

Hallitus on muuttanut lausuntokierroksen perusteella lakiesitystä, jonka tarkoituksena on helpottaa pienten yritysten irtisanomista. Muutosta on perusteltu työllistämiskynnyksen madaltamisena.

Muutos rajataan kymmenen hengen yrityksiin, minkä lisäksi henkilöperusteisen irtisanomisen karenssi lasketaan kaikkien yritysten osalta 90:stä 60 päivään.

– Työmarkkinoista ei tule villiä länttä, eikä työntekijöitä voi jatkossakaan irtisanoa mielivaltaisesti, työministeri Jari Lindström (sin.) totesi tiedotustilaisuudessa.

Lindström painotti, että asia on ollut tavanomaisessa kolmikantaisessa valmistelussa.

– Ero aiempaan on siinä, että jos valmistelu ei johda yksimieliseen kantaan, niin olemme silti vieneet asioita eteenpäin. Muuten emme saisi mitään uudistettua. Jotkut ovat ehkä suuttuneet tästä ja sanoneet, ettei heitä kuunnella. Tämä on väärä johtopäätös: on kuunneltu, mutta eduskunta on valittu tekemään päätöksiä.

– Olen itse sitä mieltä, että tässä maassa on jo käytetty helpot keinot työelämän kehittämiseksi. Seuraava hallitus ei tule olemaan yhtään helpomman tilanteen edessä, Lindström sanoi.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan alle kymmenen hengen yrityksissä työskentelee noin 22 prosenttia työntekijöistä eli noin 310 000 henkeä. Edelliseen rajaukseen verrattuna työntekijöitä on 150 000 vähemmän.

Lindströmin mukaan uudistus luo kannusteita toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten luomiseen.

– Työmarkkinoiden kohtaanto paranee ja dynamiikka vahvistuu. Olemme saaneet yrityskentältä vahvan viestin, että tämänkaltainen muutos lisää rekrytointeja, Lindström sanoi.

Hallitus on myös valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain uudistamiseksi. TEM on käynnistänyt asiaa koskevan selvityksen, jonka on määrä valmistua marraskuuhun mennessä.

Työministeri @lindstrom_jari: Hallituksen #irtisanomissuoja’a koskevan esityksen valmistelu jatkuu. Tämä on esityksemme tässä vaiheessa, eräänlainen keskustelunavaus. Keskustelua on jatkettava. Varsinainen esitys tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa. #työllisyys #yritykset — TEM (@TEM_uutiset) October 2, 2018

.@lindstrom_jari: Hallitus on valmis perustamaan jo nyt kolmikantaisen työryhmän YT-lain muutosten jatkovalmistelua varten. Selvityshenkilöiden selvitys valmistuu marraskuuhun mennessä. https://t.co/97abNGSWLJ #irtisanomissuoja #yritykset — TEM (@TEM_uutiset) October 2, 2018