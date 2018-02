Jari Lindström MTV:lle: Hallituksen työllisyystavoitetta pitäisi korottaa

Työministerin mukaan työllisyysasteen nousua selittävät muun muassa talouden ja viennin elpyminen sekä aktiivimalli.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan hallituksen asettamaa tavoitetta 72 prosentin työllisyysasteesta pitäisi korottaa.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus tavoittelee 72 prosentin työllisyysastetta vaalikauden loppuun mennessä.

Suomen työllisyysaste on noussut vuoden aikana peräti kaksiprosenttiyksikköä. Työllisyysaste oli tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 70,9 prosenttia. Vielä vuosi sitten luku oli 68,9 prosenttia

Lindströmin mukaan hallituksen tavoite näyttää toteutuvan.

– Jos talouden kehitys jatkuu yhtä suotuisena kuin tähän saakka, voidaan päästä jopa etuajassa tavoitteeseen. Jos hyvinvointivaltio halutaan säilyttää sellaisena kuin se ymmärretään, se pitää asettaa korkeammallekin, yli 75 prosentin (pohjoismaiselle) tasolle Lindström sanoo MTV:lle.

Lindströmin mukaan työllisyysasteen nousua selittävät muun muassa talouden ja viennin elpyminen sekä aktiivimalli.

– Kun te-toimistojen johtajia on tavattu, he ovat kertoneet, että aktivoitumista on näkynyt. Palveluja kysytään ja aktivoituminen te-toimistojen suuntaan näkyy ihan kentällä.

Lindströmin mukaan huhtikuussa hallitus katsoo, mitä toimia se voisi vielä tehdä työllisyyden parantamiseksi tällä hallituskaudella. Yhden prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa tuo valtion kassaan noin 600-800 miljoonaa euroa.