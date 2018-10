Jari Leppä Ylelle: Suomalaiset valmiita maksamaan ruoasta enemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan tuottajahintoja on nostettava.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan kaupan ja elintarviketeollisuuden on käytävä uudet hintaneuvottelut, jotta maataloustuotannon kannattavuutta saadaan parannettua.

Leppä kertoo Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että maatalouden kustannukset ovat nousseet rajusti sekä nopeammin kuin tuottajahinnat. Hänen mukaansa 2000-luvulla kustannukset ovat nousseet maatiloilla keskimäärin 50 prosenttia, mutta tuottajahinta vain 17 prosenttia.

– Tämä on tuonut sen ongelman, että kustannusten nousu ja tuottojen välinen ero on revennyt. Siihen tarvitaan sitä, että kauppa ymmärtää tämän ja hintaneuvottelut avataan. Sieltä tulee hinnankorotuksia, jotta teollisuus pystyy maksamaan viljelijöille sellaisen tuottajahinnan, jolla kannattava toiminta on mahdollista.

Ministerin mukaan hinnankorotukset näkyvät kuluttajille väistämättä lopputuotteen hinnassa. Lepän mukaan suomalaiset ovat kuitenkin hiljattain tehdyn kyselyn mukaan valmiita maksamaan nykyistä enemmän kotimaisesta ruoasta.

– Valtava osa suomalaisista on sitä mieltä, että he ensinnäkin arvostavat suomalaista ruokaa erittäin paljon, haluavat sitä ostaa ja ovat myös valmiita maksamaan siitä. Mutta reunaehto oli se, että kunhan suurempi osuus siitä menee tuottajalle. Tämä on hyvin lohdullista kuultavaa suomalaisilta, Jari Leppä toteaa.