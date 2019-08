Jari Leppä: Keskusta odottaa reippaita liikkeitä

Ministerin mielestä puheenjohtajakilpailun voittaa tulevaisuuden uskoa antava ehdokas.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi Lahden kuninkuusravien yhteydessä keskustan puheenjohtajakilpailua. TIlaisuuden kunniaksi Leppä tuli käyttäneeksi hevosalan termejä.

– Kyllä keskustan kenttä odottaa, että uusi puheenjohtaja ottaa ohjat käsiin ja tekee reippaita liikkeitä. Se on selvästi havaittavissa, Jari Leppä sanoo.

Hänen mukaansa lähtevä keskustajohtaja ja ex-pääministeri Juha Sipilä on tehnyt ”valtavan hyvää työtä”, joita ansioita Lepän mukaan lähitulevaisuudessa tullaan nostamaan esille.

– Mutta jollain tavalla politiikka on muuttunut. Se on sirpaloitunut, on tullut enemmän yhden asian takana olevia tahoja. Kokonaisuuksien hallinta on lähtenyt heikkenemään, ja se on huono asia, Leppä puntaroi.

– Yhteiskunta ei ole yksi asia. Keskustan vahvuus ja voimatekijä kautta historian on minun mielestäni ollut, että me ollaan katsottu kokonaisuuksia. Ei olla höyrähdetty mihinkään yhteen asiaan, vaan katsottu että koko yhteiskunta toimii ja pelaa ja kehittyy.

Lepän mielestä tätä kykyä keskustassa tarvitaan aivan erityisesti nyt, kun sirpaloituminen on menossa.

Puheenjohtajakilpailun voittaa hänen mielestään se, joka luo tulevaisuuden uskoa.

– Että tekee sen eteen töitä, että on kirkas tulevaisuus. Se on ilman muuta päällimmäinen asia.

Puheenjohtajakilpailussa kärkiniminä ovat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni. Jari Lepän mukaan voittaja on se, joka pärjää ”valoisan tulevaisuuden näkökulmassa”.