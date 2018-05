Jari Leppä HS:lle: Maataloustuista ei saa leikata euroakaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maatalousministeri Jari Leppä uskoo, että EU:n kaavailemat leikkaukset on mahdollista perua.

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo Helsingin Sanomille, että EU:n maataloustuista ei saa leikata euroakaan.

– Kun ottaa huomioon, miten vaikea tilanne suomalaisilla maanviljelijöillä on, leikkauksia ei voi millään hyväksyä. Ei vaan voi, Leppä sanoo.

Euroopan komission vuosien 2021-2027 budjettiesityksen mukaan maataloustukiin on tulossa noin viiden prosenttiyksikön leikkaus. Maatalousministeri Leppä uskoo, että leikkaukset on mahdollista vielä perua.

– Sehän on täysin mahdollista etteivät tuet laske. Neuvotteluja jatketaan, ja mukana on niin monia muuttuvia tekijöitä, Leppä sanoo.

– Jokaisen suomalaisen kannattaa olla sillä puolella, että saadaan mahdollisimman paljon maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Sehän on jokaisen suomalaisen etu.

Maatalousministerin mukaan maanviljelijät ovat ahtaalla jo myös sen takia, että kauppa käytttää markkina-asemaansa väärin suomalaisia maataloustuottajia kohtaan.

– Kaupan kanssa toimittaessa eteen tulee kaikenlaisia velvoitteita, pidennettyjä maksuaikoja ja markkinointimaksuja. Ja jos et tee kaupan omaa tuotetta, sinun omaa brändiäsi ei päästetä edes myyntihyllylle. Tämä on selvää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, ja sen kitkemiseksi tarvitaan oma laki ja oma viranomainen, kuten monissa muissa EU-maissa jo on, Leppä kertoo.

Maa- ja metsätalousministeri valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä elintarvikelaiksi, jolla turvataan tuottajan asema elintarvikeketjun osana turvataan. Lait tulevat voimaan ensi vuoden alussa.