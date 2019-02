Jari Korkki Verkkouutisten podcast-tiimiin – kolme suurta tentissä

– Vanhalle radiomiehelle podcast on mielenkiintoinen haaste, kun jokainen kuulija on oikein varta vasten hankkiutunut keskustelun äärelle, Jari Korkki sanoo.

Tunnettu ruutukasvo ja politiikan toimittaja Jari Korkki liittyy mukaan Verkkouutisten tiimiin vaalien alla. Korkki ja Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramunt keskustelevat VU:n podcasteissa kolmen suurimman puolueen tavoitteista ja puoluejohtajien jaksamisesta.

Podcastit lähetetään perättäisinä sunnuntaina seuraavan kolmen viikon aikana, ja ne tehdään Finnvoxin studioilla Helsingissä.

Ensimmäisenä vuorossa on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Podcast on kuunneltavissa sunnuntaina aamulla 10. helmikuuta Verkkouutisten sivuilta ja sosiaalisesta mediasta. SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari on vuorossa 17. helmikuuta ja keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko 24. helmikuuta.

– Verkkouutisten podcasteissa paneudumme henkilöön ja kolmen suurimman puolueen tilanteeseen. Podcastissa on annettava tilaa ajattelulle ja keskustelulle. Se ole mikään vaalipaneeli. On ilo tehdä töitä rautaisen ammattilaisen Jari Korkin kanssa, Alberto Claramunt sanoo.

– Rentoa mutta älyllistä otetta meitä kaikkia koskettavista politiikan asioista, Jari Korkki lupaa kuulijoille.