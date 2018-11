Japanin järkyttävät luvut: 250 lasta ja teiniä tappoi itsensä vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Japanissa tehdään itsemurhia liki kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.

Lukuvuoden 2016–2017 aikana 250 japanilaista lasta ja teini-ikäistä tappoi itsensä. Suurin osa heistä oli lukiolaisia, kertoo CNN. Synkin vuosi oli 1986, jolloin 268 lasta ja teiniä tappoi itsensä.

Hallituksen aiempi tutkimus osoittaa, että itsemurhapiikki sijoittuu koulujen alkamispäivään 1. syyskuuta. Syitä ovat koulukiusaaminen, perheongelmat ja stressi.

Japani on onnistunut vähentämään itsemurhien kokonaismäärää. Vuonna 2017 itsemurhia tehtiin 21 321, kun huippuvuonna 2003 niitä oli 34 427. Hallitus on ottanut tavoitteekseen vähentää nuorten itsemurhia 30 prosenttia vuoteen 2026 mennessä. Itsemurha on edelleen nuorten yleisin kuolinsyy.

WHO:n vuoden 2016 tietojen mukaan sataatuhatta asukasta kohden Aasian maista vain Etelä-Koreassa (18,6) tehdään enemmän itsemurhia kuin Japanissa (26.9). Vertailuna Suomen vastaava luku oli 15,9.