Ratkaisevat hetket: Pomppivat luotaimet asteroidin pinnalle

Joulukuussa 2014 avaruuteen laukaistu Japanin Hayabusa-2-luotain on ratkaisevan hetken äärellä. Luotain lähetti perjantaina kaksi erillistä laskeutujaa tutkimaan Ryugu-asteroidin pintaa.

Luotain on varustettu useilla eri sensoreilla sekä ”aseella”, jonka voi ampua asteroidia puoli grammaa painavilla ammuksilla. Osuman nostattaman pölypilven tutkiminen voi paljastaa uutta tietoa asteroidin rakenteesta.

Pienet laskeutujat erkanivat luotaimesta aiemmin perjantaina. Asteroidien painovoima on lähes olematon, joten niiden pinnalla ei voi huristella perinteisillä, pyörillä varustetuilla luotaimilla.

Popular Mechanicsin mukaan Hayabusa-2:n laskeutujien on tarkoitus pomppia kappaleen pinnalla noin 15 metriä kerrallaan. Laitteiden sisällä on neljä pyörivää mekanismia, jotka luovat pompuille vaadittavan voiman. Ne tekevät samalla havaintoja kameroilla, lämpömittarilla ja muilla instrumenteilla.

Tehtävä on samalla myös kunnianpalautus Japanin avaruusjärjestölle, jonka edellinen vastaava operaatio päättyi epäonnistumiseen. Vuonna 2005 Habayusa-1-luotain irrotti Itokawa-asteroidin edustalla samankaltaiset laskeutujat liian aikaisin, joten ne jäivät leijailemaan avaruuteen hyödyttöminä.

Hayabusa-2 palaa tehtävän suorittamisen jälkeen maapallolle vuonna 2020. Tehtävää voi seurata reaaliajassa JAXA:n verkkosivuilla.

[MINERVA-II1] The altitude of Hayabusa2 when this image was captured was about 80m! https://t.co/1PhAWx4f9u

