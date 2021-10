Janne Sankelo: Veroa veron päälle ei ole kestävä ratkaisu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja tyrmää hallituksen kaavaileman maakuntaveron.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelon mukaan Suomessa ei pidä ottaa käyttöön uutta verotasoa eli niin sanottua maakuntaveroa sote-palveluiden rahoittamiseksi.

– Suomalaiset vastustavat jyrkästi hallituksen himoitsemaa maakuntaveroa ja itsekin vakuutteluista huolimatta pelkään sen kasvattavan kokonaisveroastetta. Veroa veron päälle ei ole kestävä ratkaisu talouden tilkitsemisessä, hän kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Ensimmäiset aluevaalit käydään tammikuussa. Sankelon mukaan aluevaltuutetuilla on ”painava vastuu harteillaan”, koska hyvinvointialueille päätetään kansalaisten tärkeimmistä palveluista. Niitä ovat sosiaali-, terveys- ja palo- ja pelastuspalvelut.

– Kokoomus on vahva perusterveydenhuollon puolustaja. Kansalaisen on oikeus päästä lääkäriin nopeasti ja oikea-aikaisesti. Perusterveydenhuollossa ei saa olla jonoja. Parasta on hoitaa aina heti ja oikeassa paikassa, Sankelo kirjoittaa.

Hänen mukaansa ongelmiin pitää tarttua riittävän varhain jo perusterveydenhuollossa. Tämä vähentää kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta.

– Jos hoitoon pääsemisessä kestää, tulisi kansalaisella olla oikeus hakeutua palvelusetelin avulla joko yksityisen tai järjestön palvelujen piiriin. Terveysongelmien pitkittyminen, jonottaminen ja hoidon saamisen venyminen ei ole kenenkään etu, Sankelo toteaa.