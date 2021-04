Janne Sankelo: Veitsiluodon kaltaisia iskuja on ehkäistävä

Kansanedustajan mukaan sähköistämistuki turvaisi teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelon mukaan Stora Enson päätös sulkea Kemin Veitsiluodon tehdas kertoo paperin heikkenevän kysynnän lisäksi laajemmin suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.

– Päätös sulkea tehdas on ikävä uutinen maamme viennille, mutta erityisen raskas se on tehtaalta leipänsä saaneille ihmisille ja perheille. Hallituksen on luettava tästä yksi viesti: kotimaisen tuotannon kilpailukyvystä on huolehdittava, Janne Sankelo toteaa tiedotteessa.

Hän nostaa sähköistämistuen yhdeksi esimerkiksi kilpailukyvyn tukemisesta.

– Hallituksen kaavailema sähköistämistuki ei saa jäädä torsoksi, ja hallituksen on sitä kiirehdittävä. Sähköistämistuella tasattaisiin päästökaupan korottamaa sähkön hintaa ja turvattaisiin teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, Sankelo sanoo.

Kansanedustaja kehottaa hallitusta tekemään konkreettisia tekoja kilpailukyvyn parantamiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

– Hallitus on tilannut ilmasto- ja kestävyystiekarttoja, mutta sähköistämistuki olisi konkreettinen tapa tuoda esiin teollisuuden investointi- ja ilmastopotentiaalit. Vastaavasti hallituksen on myös huolehdittava, että puunkäyttö on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Töitä riittää myös Brysselin päässä, Sankelo toteaa.

Hänen mukaansa suomalaisen puunjalostuksen mainetta ei pidä vesittää antamalla mielikuva, että meillä puutavara kelpaa pelkästään energiaksi.

– Hallituksen on toimillaan huolehdittava, ettei jalostuskelpoista runkopuuta ohjaudu polttoon, Janne Sankelo sanoo.