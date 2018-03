Janne Sankelo hakee jatkokautta kokoomuksen varapuheenjohtajana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Janne Sankeloa esittävät varapuheenjohtajaksi Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen kokoomuspiirit.

Vapo sidosryhmäjohtaja, entinen kansanedustaja Janne Sankelo asettuu ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi.

Sankelo toimii tällä hetkellä kokoomuksen varapuheenjohtajana kolmatta kautta. Sankeloa esittävät tehtävään Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen kokoomuspiirit.

Sankelon mukaan kokoomus on vahva suomalainen kansanliike, jonka toiminta herättää kansalaisten keskuudessa kasvavaa luottamusta.

– Haluan olla tässä työssä edelleen mukana. Suomi on nyt nosteessa, mutta sen jatkuminen ei ole itsestään selvyys. Talouskasvu edellyttää elinkeinojen vakaata toimintaympäristöä ja sitä tukevan politiikan ennustettavuutta. Samalla on kyettävä antamaan käsi niille, jotka sitä tarvitsevat. Se on kokoomuslaisuutta parhaimmillaan, Sankelo sanoo tiedotteessa.

Sankelon mukaan joukkueena toimiva, koko Suomen etua ajava laaja-alainen kokoomusjohto on paras tae puolueen menestymiseen koko maassa.

Kokoomuksen puoluekokous pidetään 8-10. kesäkuuta Turussa. Varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla myös istuvat varapuheenjohtajat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja oikeusministeri Antti Häkkänen sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.