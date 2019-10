Janne Heikkinen: Pääradan suunnittelu Ouluun asti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja laajentaisi pääradan suunnittelun Ouluun saakka.

Kansanedustaja Janne Heikkinen on jättänyt kaksi talousarvioaloitetta, joissa esitetään 60 miljoonan euron määrärahaa Liminka-Oulu -kaksoisraiteen rakentamiseksi sekä kahdeksan miljoonaa euroa Pääradan suunnittelemiseksi aina Ouluun ja Tornioon asti.

Heikkinen kummeksuu sitä, että hallitus on talousarvioesityksessään päättänyt jättää pohjoisen raidehankkeet budjettirahoituksen ulkopuolelle.

Antti Rinteen (sd.) hallitus myönsi kesän lisätalousarviostaan määrärahan pääradan suunnittelulle Helsinki-Tampere -rataosuudelle, rajaten koko läntisen ja pohjoisen Suomen suunnittelurahan ulkopuolelle.

– Vaikka selkeä enemmistö vaalipiirimme kansanedustajista istuu hallituspuolueissa, niin maakunnalle tärkeää suunnittelumäärärahaa ei saatu koko pääradan suunnitteluun vaan vain Tampereelle asti. Myös seudun tärkein yksittäinen hanke Liminka-Oulu -kaksoisraide puuttuu hallituksen keltaisesta kirjasta, harmittelee Heikkinen.

Hänen mielestään Pohjois-Suomen laiminlyöminen on kova kolaus paitsi puolen Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, myös elinvoimalle. Mikäli suunnittelurahaa koko radalle ei saada, uhkaa myös EU:n myöntämät CEF-tuet jäädä saamatta.

– EU-rahoitus uhkaa mennä kokonaan sivu suun. On ihan perusteltua kysyä, mihin hallitus on unohtanut Pohjois-Suomen? Haluaisin vilpittömästi tietää, ovatko Pohjois-Suomen hallitusedustajat nukkuneet neuvotteluiden aikana vai ovatko he luovuttaneet hallitusohjelman kirjoittamisen etelän lobbareille, joita Säätytalolla juoksi siihen malliin, että Villissä lännessä saluunanovet heiluisivat vieläkin, kuvailee Heikkinen.

Oulun kaupunki on toivonut jo kesästä saakka hallitukselta rahoitusta seudullisille investoinneille, joista yksikään ei ole hallituksen listalla. Oulun kaupungin johto vetosi kesällä avoimella kirjeellään Oulun vaalipiirin kansanedustajiin, että kipeästi kaivatut investoinnit lähtisivät käyntiin.