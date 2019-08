Janne Heikkinen: Hallitus haittaverottaa työntekoa

Kansanedustaja toteaa hallituksen kiristävän verotusta ja kiihdyttävän valtion velkaantumista.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen arvostelee valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) budjettiesitystä, joka kiihdyttää valtion velkaantumista ja nostaa alijäämän 1,7 miljardista eurosta 2,3 miljardiin euroon.

Hänen mukaansa hallitus on valinnut linjan, jossa työntekoa halutaan ”haittaverottaa”.

– Keskituloisten verotus kiristyy jopa 250 euroa vuodessa: hallitus ei pysty kompensoimaan 0,5 miljardin euron työn sivukulujen korotusta palkansaajille. Kotitalousvähennystä leikataan, Janne Heikkinen luettelee Twitterissä.

Ainoana myönteisenä uudistuksena kansanedustaja mainitsee poliisien määrän ja koulutusmäärärahojen pienen korotuksen.

Myös kuluttajien ostovoiman arvioidaan heikkenevän, sillä kulutus- ja haittaverojen nostoja ei kompensoida täysimääräisesti. Heikkisen mukaan työllisyyspolitiikka on täysin auki, sillä hallitus ei ole esittänyt vaikuttavia työllisyystoimia.

– Kokoomuksen vaihtoehto on Ahkerien ihmisten Suomi: verotetaan sitä, mistä on haittaa (päästöt, terveysvaikutukset ynnä muut) ja kannustetaan siihen, mistä on hyötyä: työnteko ja yrittäminen! Hallitus valitettavasti haluaa haittaverottaa työntekoa. Tämä on väärää politiikkaa, Heikkinen sanoo.

Muutama huomio Lintilän budjettiesityksestä:

🔹Velkaantuminen kiihtyy, alijäämä kasvaa 1,7mrd -> 2,3mrd€

🔹Keskituloisten verotus kiristyy jopa 250€/v: hallitus ei pysty kompensoimaan 0,5mrd€ työn sivukulujen korotusta palkansaajille.

🔹Kotitalousvähennystä leikataan — Janne Heikkinen (@heikkinenjanne) August 14, 2019

Kokoomuksen vaihtoehto on Ahkerien ihmisten Suomi: verotetaan sitä, mistä on haittaa (päästöt, terveysvaikutukset ym.) ja kannustetaan siihen, mistä on hyötyä: työnteko ja yrittäminen! Hallitus valitettavasti haluaa haittaverottaa työntekoa. Tämä on väärää politiikkaa! — Janne Heikkinen (@heikkinenjanne) August 14, 2019