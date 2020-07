Onko jänisten verivirus palannut?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Citykanien outoja kuolemia on havaittu Suomessakin.

Tuhoisan RHD-viruksen (Rabbit Hemorrhagic Disease, jäniksen verenvuototauti) epäillään levinneen ensimmäistä kertaa laajamittaisesti Yhdysvaltoihin.

Helsingin Sanomien mukaan sama virus voi selittää myös Suomessa tehdyt viimeaikaiset havainnot. Ohikulkija havaitsi Vantaalla kaksi kuollutta citykania ja yhden, joka ”sätki rajusti” viimeisinä hetkinään.

The New Yorker -lehden mukaan USA:ssa kaniinien joukkokuolemista on kerrottu kuluvan vuoden aikana ainakin kuudessa osavaltiossa.

Virus pysyy tartuntakykyisenä jopa yli sata päivää kuivan tekstiilin pinnalla. Se kestää pakastusta ja voi selvitä kuolleen eläimen ruhossa kuukausia. ”Jänisten Ebolaksi” kutsuttu tauti voi kulkeutua laajalle alueelle esimerkiksi lintujen tai kärpästen mukana.

Ensimmäinen havainto viruksesta tehtiin Jiangsun maakunnassa Kiinassa vuonna 1984, jolloin tautiin sairastui pääasiassa kaupallisesti kasvatettuja angorakaneja. Ensimmäisessä epidemiassa kuoli arviolta 140 miljoonaa eläintä, minkä jälkeen virus levisi muualle Aasiaan, Eurooppaan, Australiaan ja Lähi-itään.

Vähäiset tautitapaukset onnistuttiin tuolloin eristämään Yhdysvalloissa. Viranomaiset ovat seuranneet tilannetta vuosituhannen alussa havaittujen tautiryppäiden jälkeen.

Alkuperäiseen RHDV1-virukseen 1990-luvulla kehitetty rokote hidasti taudin leviämistä. Rokotteella ei ollut enää tehoa Ranskassa vuonna 2010 havaittuun mutatoituneeseen RHDV2-virukseen.

Uuden viruksen kuolleisuus on hieman alhaisempi kuin alkuperäisen, joka tappoi lähes sata prosenttia sairastuneista kaniineista. RHDV2:n havaittiin leviävän huomattavasti nopeammin, sillä henkiin jääneitä ja mahdollisesti oireettomia eläimiä on vaikea eristää muusta populaatiosta.

RHDV2:een kehitetyn rokotteen laaja jakelu on haastavaa, sillä rokote on annettava injektiona kerran vuodessa.