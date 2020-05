Jan Vapaavuori: Yhteistyö olisi nyt viisasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestari kaipaa vastauksia hallituksen koronastrategiasta.

– Tässä osuva kuvaus hallituksen strategian muutoksesta. Mikäli kunnilta odotetaan merkittävää roolia testaus- ja jäljitystoiminnassa, olisi toivottavaa, että niiden kanssa keskusteltaisiin ajoissa, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Pormestari on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomissa julkaistun kolumnin hallituksen tuoreesta koronaraportista. Raportti on alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän valmistelema, ja hallitus on käyttänyt sitä pohjana maanantaina tekemiensä rajoitustoimien purkamisessa.

Raportin tilannekuvaa on arvosteltu ohueksi. Siinä kerrotaan Suomen tautivastauksen ytimen olevan ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida”. Erityisesti testausmääriä halutaan lisätä ja tavoitteeksi sanotan jälleen näytteenotto 10 000 testiin päivässä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toivoo, että myös kunnille kerrottaisiin strategian muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet ajoissa.

– Tehtävä ei ole helppo. Yhteistyö olisi nyt viisasta, Vapaavuori toteaa.

Niin ikään kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mukaan raportista puuttuu konkretia. Hänen mukaansa jäljitykseen perustuva strategia kaipaa ehdottomasti täsmennystä.

– Testaa, jäljitä, eristä ja hoida. 80 sivua raporttia, mutten löydä tarkkaa kuvausta strategiasta. Miten ja millä perusteella testataan 10 000 ihmistä päivässä? Kuka testaa – vain julkinen? ”THL ohjaa ja kunnat (ja SPH:t) toteuttaa” – tietäväthän toteuttajat, miten?

– Miten jäljitetään, kun vapaaehtoinen jäljityssoftakin vielä vaiheessa? Jäljitykseen on raportin mukaan luotu kansallinen konsepti STM:n johdolla. Miten se toimii? Olen ehkä vanhanaikainen (tai insinööri), mutta kaipaisin selkeän prosessikaavion. Ja THL:n mallin julki.

