Jan Vapaavuori: Vihdoinkin tämä sairas järjestelmä poistuu Helsingistä

Hitas-sääntelystä ollaan luopumassa kymmenien vuosien väännön jälkeen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) pitää hitas-järjestelmän lopettamista oikeana päätöksenä.

Hän viittaa uutiseen, jonka mukaan kaupungin myymien hitas-asuntojen hinta voi jopa lähes kaksinkertaistua muutamassa vuodessa Ruoholahdessa.

Helsingin Sanomien mukaan kyseiset asunnot myytiin arpajaismenettelyllä, vaikka ne ovat vapautumassa muutaman vuoden päästä hitas-hintasääntelystä. Erään asunnon neliöhinta oli 4 230 euroa, kun alueen keskimääräinen neliöhinta on noin 8 000 euroa.

Muun muassa entiselle toimitusjohtajalle ja professorille päätyneet asunnot olivat aiemmin kaupungin työntekijöiden työsuhdeasuntoina.

– Tässä vielä yksi esimerkki siitä, kuinka sairaita piirteitä hitas-järjestelmällä on. On hienoa, että siitä luopumisesta on vihdoin, kymmenien vuosien jänkkäämisen jälkeen, päätetty, Jan Vapaavuori kirjoittaa twitterissä.

Järjestelmän lakkauttamisesta ilmoitettiin marraskuussa, sillä asuntojen ei katsottu kohdistuvan niitä aidosti tarvitseville. Hitas-asuntojen tonttivuokrat ovat tosin nousseet sääntelystä vapautumisen jälkeen, mikä vaikuttaa asumiskuluihin ja kauppahintaan.

