Jan Vapaavuori: Tartunnoissa on tultu kunnolla alas

Helsingissä todetaan nyt keskimäärin 36 koronavirustapausta päivässä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan nykyisiä rajoitustoimia ollaan keventämässä ensi viikolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on jälleen mahdollista 17. toukokuuta alkaen. Toiminta on mahdollista rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Ensi maanantaina avataan lisäksi uimahalleja vuonna 1955 syntyneille ja sitä vanhemmille sekä sallitaan aikuisten ulkoharrastustoiminta. Yksityistilaisuuksia suositellaan rajoitettavaksi enintään kuuteen henkilöön.

Työryhmä käsittelee ensi viikolla tarkemmin kirjastojen ja museoiden tilannetta.

Helsingissä jo yli 208 000 asukasta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Ajanvaraus avataan ensi viikolla 40–45-vuotiaille.

Pormestari huomautti, että Helsinki täyttää leviämisvaiheen kriteereistä enää yhden eli ilmaantuvuusluvun, joka on nyt 71.

– Korkeimmillaan luku on ollut yli 400. Alas on siis tultu oikein kunnolla, Vapaavuori totesi.

Hänen mukaansa kaupungin epäkiitollisena tehtävänä on käyttää kokonaisharkintaa exit-strategiassa, sillä ”kukaan muu ei sitä tässä maassa tee”.

– Teemme kaiken voitavamme, jotta rajoitusten purkamisjärjestys olisi looginen, Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pk-seudun koronaryhmä linjasi tänään ti 11.5., että epidemiatilanteen kehitys mahdollistaa joidenkin palvelujen avaamisen asteittain ja rajoitetusti 17.5. alkaen. Palveluita avataan lapset ja nuoret ensin -periaatteella. https://t.co/GbeDsf6Xpz #koronafi #Helsinki pic.twitter.com/EF0eLGKAEk — Helsingin kaupunki (@helsinki) May 11, 2021