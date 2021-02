Jan Vapaavuori: Tämä on vihreiden suuri ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jan Vapaavuori kertoo Twitterissä miksi hän luopuu politiikasta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kritisoi kovin sanoin vihreitä Twitter-viestissään. Samalla Vapaavuori kertoo, miksi hän jättää politiikan.

– Yksi vihreiden suurimmista ongelmista on kaiken politisoiminen (ja sen seurauksena niin vähän konkreettisesti maailmaa parantavan aikaiseksi saaminen). Suomeksi: juuri tällaiset oskalat kuuluvat niihin tekijöihin jotka saivat minut vierastamaan ajatusta jatkokaudesta, Vapaavuori kirjoittaa.

Vapaavuoren kirjoitus on vastaus vihreiden kaupunginvaltuutettu Hannu Oskalan viestiin, jossa hän kritisoi Vapaavuorta.

– Aamun valtuustoseminaarissa pormestari Vapaavuori kertoi että työstään 80-90% on ”epäpoliittista”. Siteerasi NY:n entistä pormestari (Fiorello) LaGuardiaa: ”Ei ole erikseen demokraattista tai republikaanista tapaa hoitaa katuja”. No, tämähän on tietysti ihan soopaa, Oskala kirjoittaa.

