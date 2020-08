Jan Vapaavuori: Siirrymme kutistuvien tulojen ja kasvavien menojen aikaan

Tuloista on jäljellä 90 prosenttia, mutta julkiset menot nousevat 110 prosenttiin, laskee Helsingin pormestari.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) katsoo, että Suomen taloutta ei hoideta kestävästi. Hänen mukaansa taloudesta ja tuloista on pudonnut noin kymmenesosa pois, mutta samaan aikaan menoja kasvatetaan.

– Olemme siirtyneet 90 prosentin tuloihin, mutta samalla halutaan mennä 110 prosentin menoihin. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että se ei ole kestävää, hän sanoo Verkkouutisille.

Vapaavuori sanoo kannattavansa tilapäistä elvytystä eli julkisten menojen kasvattamista velkarahalla. Näin pystytään huolehtimaan siitä, että terveet yritykset eivät kaadu.

– Silloinkin kannattaisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, että elvytys joko turvaa terveen elinkeinotoiminnan tai luo pohjaa uudelle.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomen talous ei ehtinyt palautua kymmenen vuoden takaisesta finanssikriisistäkään, ennen kuin korona iski. Esimerkiksi Ruotsia Suomi ei ehtinyt kuroa kiinni vaan joutui koronakriisiin ”takamatkalta”.

Vapaavuori toteaa, että korona on globaali murhe, johon suomalaiset ovat syyttömiä. Tauti aiheuttaa tilapäisen romahduksen talouteen, joskin on epävarmaa, mitä tilapäisyys tarkoittaa. Vapaavuoren mukaan joudumme ehkä totuttelemaan maailmaan, jossa on korona on läsnä vuosien ajan.

– Riippuu kyvystä sopeutua ja tasapainoilla rajoitustoimien kanssa niin, että samaan aikaan vältetään taudin leviäminen muttei kuitenkaan suitsita taloutta liikaa. Se on taitolaji.

Hän sanoo olevansa huolissaan siitä, ottaako maan hallitus riittävästi huomioon olosuhteiden muutoksen.

– Erityistä huolta aiheuttaa se että näinä aikoina pyritään lisäämään erilaisia tehtäviä ja luomaan pysyviä uusia menoja. Niin hyvää tarkoittavia kuin ne varmasti ovatkin, talouden tulokulmasta ne lisäävät huolestuneisuutta.

Kokoomus on esittänyt, että hallituksen täytyy kirjoittaa runsaan vuoden takainen ohjelmansa uudelleen. Vapaavuoren mielestä näin pitkälle ei tarvitse mennä.

– En innostu siitä, että pitäisi kirjoittaa uusi ohjelma, mutta pitää ymmärtää, että olosuhteet ovat radikaalisti muuttuneet. Tarvitaan jollain tavalla muotoiltu näkemys siitä, miten seuraavat pari vuotta maata hoidetaan. Kynsin hampain lupauksista kiinni pitäminen ei mielestäni ole mielekästä.