Jan Vapaavuori Sanna Marinille: Ei tarvita vastakkainasettelua

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) vastaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) haastattelutunnilla esittämiin syytöksiin vastuuttomuudesta. Marin luonnehti toisen asteen siirtymistä pääkaupunkiseudulla rajatusti lähiopetukseen maaliskuussa ”vastuuttomaksi”.

– Olemme lähestymässä hankalampia aikoja epidemian hoidossa ja tarvitsemme nyt valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta, emme vastakkainasettelua tai käskyttämistä. Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri, Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Emma Kari huomauttaa, että päätöstä rajattuun lähiopetukseen siirtymisestä ei ole tehty kevein perustein.

– Kyse ei ole päätöksestä, joka olisi tehty kevyesti. Pitkään jatkuneiden rajoitusten hinta on kasvanut nuorille liian suureksi. Jo nyt on pelottavan helppoa nähdä, että koronakriisin suurin velka tulee olemaan poikkeustoimien vaikutus lapsiin ja nuoriin. Erityisen kipeästi lähiopetuksen loppuminen osui jo aikaisemmin heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin, Kari kirjoittaa Twitterissä.

Kari muistuttaa myös, että turvatoimet rajatussa lähiopetuksessa tulevat olemaan tiukat.

– Opiskelijoista maksimissaan puolet tulee olemaan kerrallaan paikalla, ryhmäkokoja säädellään, turvavälit pyritään säilyttämään ja maskit ovat käytössä.

Kaikkiaan ammattiopinnot ovat jääneet kesken Helsingissä 1 142 nuorelta. Se on 12,7 prosenttia opiskelijoista. Tämä määrä on kasvanut merkittävästi. Suurin syy on todennäköisesti juuri maaliskuusta saakka kestänyt etäopetus. 3/6

