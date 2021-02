Jan Vapaavuori: Rajoja ei saatu ajoissa tiiviiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestari kehottaa pääministeri Sanna Marinia lopettamaan pääkaupunkiseudun sekä lasten ja nuorten syyllistämisen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan sairaanhoidon kapasiteetti ei ole vielä kuormittunut, mutta sen riski kasvaa epidemian kärjistymisen myötä.

Viime päivinä Britannian B.1.1.7-virusmuunnoksen osuus on ollut noin puolet pääkaupungin uusista tartunnoista. Testeistä 5,4 prosenttia on ollut positiivisia, ja ilmaantuvuusluku on noussut 304:ään 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta.

Vapaavuori kiisti tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marinin (sd.) arvion, jonka mukaan virus olisi levinnyt rajoitusten keventämisen myötä.

Pormestari huomautti, että Helsingissä otettiin jo marraskuussa käyttöön käytännössä kaikki lainsäädännön paikallisviranomaisille sallimat keinot.

– Toimenpiteet onnistuivat silloin pysäyttämään tilanteen pahenemisen ja kääntämään sen hetkeksi parempaan suuntaan. Tautitilanne heikkeni pari viikkoa, mutta sen jälkeen ilmaantuvuusluku putosi noin puoleen aiemmasta. Sen jälkeen nämä keinot eivät ole tepsineet, ja tauti on asteittain pahentunut, Jan Vapaavuori sanoi.

– On hyvä todeta, että rajoja ei saatu ajoissa tiiviiksi, mikä olisi ollut toivottua virusmuunnoksen kannalta, Vapaavuori jatkoi.

Hänen mukaansa lasten ja nuorten harrastustoiminnan asteittainen avaaminen ei ole tartuntamäärien nousun taustalla.

– Näin ei yksinkertaisesti ole. Lasten ja nuorten harrastuksiin jäljitettyjä tartuntoja on hyvin vähän. On totta, että ne ovat lisääntyneet, mutta se on liittynyt määrien yleiseen kasvuun ja muunnosten korkeampaan tartuttavuuteen, pormestari sanoi.

Urheiluseuroissa on ollut karanteeniin joutuneita, mutta altistukset ovat tulleet koulusta, kotoa tai työpaikalta. Harrastusten osuus tartunnoista on ollut keskimäärin vain noin kaksi prosenttia.

– Olisiko siis viisasta ryhtyä toimiin, joiden vaikutus epidemiaan on vähäinen, mutta joiden negatiiviset vaikutukset ihmisiin ovat huomattavia? Kuten lasten ja nuorten kohdalla, joiden elämää on rajoitettu eniten. Kuukausia kestänyt etäopetus ja harrastustoiminnan keskeyttäminen ovat heikentäneet hyvinvointia olennaisesti, Jan Vapaavuori totesi.

Hän kehotti Sanna Marinia lopettamaan pääkaupunkiseudun sekä lasten ja nuorten syyllistämisen.

– Väitteet eivät perustu faktoihin eivätkä luo sellaista yhteishenkeä, jota tämä tilanne vaatisi, Vapaavuori sanoi.