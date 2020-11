Jan Vapaavuori: Pk-seudulle on vihjailtu dramaattisilla seurauksilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinki halusi keskustella koronatoimista ministereiden kanssa jo elokuussa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan hallitus on välttänyt koronatoimista keskustelua Helsingin kanssa.

Vapaavuori kertoo blogissaan lähettäneensä hallitukselle ensimmäisen pyynnön yhteisestä tapaamisesta elokuun alussa. Tuolloin Helsingin kaupunki julkaisi selvityksen kaupungin oman kriisiorganisaation toiminnasta ja toimenpiteistä koronakriisin ensimmäisen aallon hoidossa. Selvityksessä ilmeni, että tiedonkulku valtion ja kuntasektorin toimijoiden välillä oli ollut koronan ensimmäisessä aallossa paikoitellen heikkoa ja epäselvää.

– Eräs raportin toimenpidesuosituksista oli yhteistyötapaamisen järjestäminen Helsingin tai pääkaupunkiseudun kaupunkien ja valtioneuvoston välillä. Selvitys lähetettiinkin elokuun alussa tiedoksi keskeisille ministereille tapaamistoiveen kera, Jan Vapaavuori kertoo.

Pormestari toteaa olleen täysin oletettavaa, että myös koronan toinen aalto keskittyisi voimakkaimmin pääkaupunkiseutuun. Siksi Helsingissä koettiin hänen mukaansa olennaiseksi, että tiedonkulun tehostaminen ja ajantasaisen yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen valtioneuvoston ja pääkaupunkiseudun välillä olisi olennaista koko Suomen varautumisessa koronapandemiaa vastaan.

– Uskoimme siihenkin, että kaupunkien kokemukset päätösten toimeenpanosta olisivat eittämättä hyödyllisiä myös kansallisessa päätösvalmistelussa, Vapaavuori sanoo.

– Sen sijaan, että opeista olisi otettu onkeen tai tarjouksemme vastaan, kulisseissa on toista kuukautta epämääräisesti kuiskuteltu, ettei pääkaupunkiseutu tee riittäviä toimia. Mitä ei tehdä riittävästi, sitä ei kuitenkaan ole kerrottu lukuisista kyselyistäni huolimatta.

”Kaksi johtopäätöstä”

Vapaavuoren mukaan Helsinki ja pääkaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet tarvittavista koronatoimista HUS:n ja THL:n johdon kanssa. Hänen mukaansa on näin ollen teoriassa mahdollista, että hallituksella on ollut tilanteesta erilainen näkemys.

– Ensinnäkin jos näin on ollut, hallituksella on ollut erilainen näkemys kuin käyttämillään maan parhailla asiantuntijoilla, koska pääkaupunkiseutu käyttää tismalleen samoja asiantuntijatahoja kun hallituskin. Tämäkin on luonnollisesti periaatteessa mahdollista, mutta olisi selkeästi ristiriidassa hallituksen asiantuntijatietoa korostavan retoriikan kanssa, Vapaavuori sanoo.

Toinen vaihtoehto Vapaavuoren mukaan on, että jos hallituksella tai sen keskeisillä ministereillä olisi ollut aidosti erilainen tilannekuva pääkaupunkiseudun kanssa, hallituksella olisi hänen mukaan ollut varmaankin korostettu velvollisuus käydä asiasta kaupunkien kanssa keskustelua.

– Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Sen sijaan voi sanoa, että pääkaupunkiseutua viime vaiheessa jopa maalitettiin vihjaamalla dramaattisista seurauksista, ellei riittäviä toimia tehdä, Vapaavuori sanoo.

Helsingin pormestarin mukaan koronaepidemiassa tulisi muistaa, että kaupunkien ja kuntien tulisi taistella yhdessä rintamassa hallituksen kanssa koronaa vastaan. Hänen mukaansa Helsinki ei kaipaa erityiskohtelua, mutta pitää viime viikkojen ulostuloja epärakentavina.

– Sellainen menettely, jossa viikkotolkulla annetaan erilaisissa kulisseissa ja osin jopa julkisin puheenvuoroin ymmärtää, ettei pääkaupunkiseutu tekisi koronan torjumiseksi riittäviä toimia, mutta ei yksilöidä tätä mitenkään, eikä suostuta rakentavaan keskusteluun siitä, mitä hallituksen mielestä pitäisi tehdä, miksi seudun pitäisi poiketa hallituksen omista strategioista tiukempaan suuntaan ja mihin tilannekuvaan perustuen, ei kuitenkaan ole reilua eikä sivistynyttä, Vapaavuori toteaa.

Yksi kuluneen viikon teemoista oli kysymys siitä, pitäisikö valtion keskustella koronatoimista suoraan Helsingin kaupungin kanssa. Erilaisia näkemyksiä piisasi luonnollisesti itse kysymyksestä. Omani blogissa. https://t.co/tHFhDxY2PR — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) November 28, 2020