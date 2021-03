Jan Vapaavuori: Nuoret aikuiset, ottakaa virus tosissaan

Helsingin pormestarin mukaan kaupunki on varautunut tartuntojen kasvuun.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kehottaa nuoria aikuisia ottamaan koronaviruksen ja sen aiheuttaman taudin tosissaan.

– Tartuntoja saavat erityisesti nuoret aikuiset. Kaikkein keskeisin keino torjua virusta on sosiaalisten kontaktien välttäminen.

– Tämä on nyt ennen kaikkea viesti teille, nuoret aikuiset. Tämä tauti pitää ottaa tosissaan, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa käydessään läpi Helsingin koronavirustilanteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Tartuntamäärät Helsingissä ovat edelleen kasvussa. Helsingissä on todettu 1 383 tartuntaa viimeisen viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on 408. Luku on ensikertaa noussut yli neljänsadan.

Vapaavuoren mukaan testeihin hakeudutaan nyt entistä ahkerammin. Helsingissä tehdään päivässä 3 500 testiä , joista positiivisia on kuusi prosenttia.

– Tartunnan lähteitä ovat samoja kuin ennenkin eli koti ja muut sosiaaliset tilanteet. Jatkotartuntoja tulee sosiaalisista kontakteista, mikä kielii koronaväsymyksestä.

Potilaiden määrä sairaanhoidossa on tällä viikolla sama kuin menneellä viikolla.

Helsingissä koronaviruspotilaiden hoito on keskitetty Laakson sairaalaan, jossa on 93 potilaspaikkaa. On kuitenkin mahdollisuus avata varasairaala Hertttoniemen sairaalaan, jossa on 70 potilaspaikkaa.

Helsinki on varautunut tartuntojen kasvuun.

– Olemme kaukana siitä, että varasairaalahankkeita pitäisi avata, Vapaavuori kertoi.