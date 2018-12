Jan Vapaavuori: Natsien marssiminen Helsingissä on vastenmielistä

Uusnatsien Kohti vapautta! -marssi lähdössä natsien hakaristilippujen kanssa Kaisaniemestä Helsingissä itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2018. ... Finnish neo-nazis start their Independence Day march with Nazi swastika flags in Helsinki, Finland on the Independence Day of Finland, 6th Dec., 2018. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN