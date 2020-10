Jan Vapaavuori: Nämä linjaukset valtiovallan on pystyttävä tekemään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestari perää tarkempia linjauksia harrastustoiminnan koronarajoituksista.

Hallitus linjasi viime viikolla, että aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä suositellaan kiihtymisvaiheen alueilla korkean tartuntariskin tilanteissa. Leviämisvaiheen alueella aikuisten ryhmäharrastukset sisätiloissa voidaan keskeyttää kokonaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan Helsingissä rajoitusten valmistelu on jo pitkällä, mutta niitä ei oteta käyttöön ennen kuin tarkemmat linjaukset on saatu valtiolta. Helsingin kaupunki on hänen mukaansa yhä epidemian kiihtymisvaiheessa, tosin osa leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy.

− Odotamme tarkempia linjauksia ennen kaikkea vaikeimpiin rajanvetolinjauksiin, sitten olemme toki valmiita panemaan ne täytäntöön. On järkevintä, että rajoitukset ovat koko maassa samat, pormestari Vapaavuori sanoi Helsingin kaupungin tiedotustilaisuudessa.

Hän kysyy muun muassa, mitkä ovat hallituksen mainitsemia korkean tartuntariskin harrastuksia ja koskevatko rajoitukset myös kilpaurheilijoita.

− Nämä tarkemmat linjaukset on pystyttävä valtiovallan toimesta tekemään. Perusteellisempi vuoropuhelu valtiovallan ja ruohonjuuritason palvelunjärjestäjien kanssa edesauttaisi epäilemättä tässäkin tapauksessa suositusten muotoilua ja käytännön toimeenpanoa, Vapaavuori sanoo.

Hän sanoo uskovansa, että valtiovallalta saadaan toivottuja linjauksia piakkoin. Ravintolatoiminnan joustavoitettuja rajoituksia Vapaavuori pitää hyvinä.