Jan Vapaavuori MT:lle: On hulluutta, ettei turvetta kielletä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestarin mukaan hätiköity energiapolitiikka voi kurittaa Helsinkiä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan hallitus on luopumassa kivihiilen käytöstä liian nopealla aikataululla. Eduskunnalle lokakuussa jätetty lakiesitys kieltäisi kivihiilen käytön sähkö- ja lämmöntuotannon polttoaineena toukokuun alussa vuonna 2029.

Pormestarin mukaan kyseistä energiamuotoa pitäisi voida käyttää vuoteen 2035 asti.

– Lakiesitys on puhdasta aluepolitiikkaa. Ja vaikka kivihiili kielletään, silti ei kielletä turvetta, mikä on täyttä hulluutta. Mutta Helsinkiähän on kiva kurittaa, Vapaavuori sanoi Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Valor-yhtiön ja BIOS-tutkimusyksikön selvityksen luovutustilaisuudessa.

Raportissa todetaan, että hiilineutraali lämmöntuotanto edellyttää kaikesta polttamisesta luopumista. Kivihiilen korvaaminen puun polttamisella olisi ilmastotavoitteiden kannalta Helsingille nykytilannetta huonompi ratkaisu, sillä puun polttamisen ilmastopäästöt ovat jopa kivihiiltä suuremmat. Tämän lisäksi hakkuita tai raaka-aineiden tuontia jouduttaisiin lisäämään.

Selvityksen tekijät suosittavat maalämpö- tai vesistölämpöpumppujen hyödyntämistä, mutta molempiin liittyy vielä suuria teknisiä haasteita. Tiiviisti rakennettuun Helsinkiin jouduttaisiin rakentamaan jopa kilometrin syvyisiä maalämpöjen keruukaivoja.

– Tarvittaisiin muutaman vuoden aktiivisen selvittämisen ja pilotoinnin jakso, jotta voitaisiin siirtyä suoraan polttamatta tapahtuvaan energian tuotantoon, mutta nyt se ei välttämättä toteudu, kun kivihiilikieltoa ajetaan, BIOS:n tutkija Antti Majava sanoo Helsingin Sanomille.