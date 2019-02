Jan Vapaavuori: Matkailua on kehitettävä hallitusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman toimivimman kaupungin kokemus pitää Helsingin pormestarin mukaan taataa paitsi matkailijoille, myös asukkaille.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän kehittämään matkailua kaupungissa asukkaita ja yrittäjiä kuunnellen.

– Matkailun toimivuus koskettaa paitsi Helsinkiin tulevia turisteja, myös helsinkiläisiä. Matkailua on kehitettävä hallitusti, panostaen laatuun. Kasvavasta matkailijoiden määrästä huolimatta on oleellista taata maailman toimivimman kaupungin kokemus paitsi matkailijoille, myös asukkaille. Haluamme panostaa kestävään kehitykseen matkailussa ja nyt sille on myös erityistä tilausta, Vapaavuori kertoo kaupungin tiedotteessa.

Kevään aikana aiotaan järjestellä matkailubussien liikennettä keskustassa, lisätä yleisiä vessoja ja kehittää opastetauluja matkailijoille.

Toteutusta ohjaa kehittämisryhmä, joka vastaa työn koordinaatiosta kaupungin matkailutoimijoiden ja matkailuyritysten kesken. Ryhmän tehtävänä on myös suunnitella seuraavia kehittämiskohteita.

– Olennaista on mieltää, että matkailumarkkina muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Uudet matkailumuodot haastavat perinteisiä ja digitaalisuus vaikuttaa matkailuun entistä enemmän. Siksi myös kehittämistyön on oltava jatkuvaa ja vuoropuhelun paikallisten asukkaiden ja yritysten välillä vilkasta, Vapaavuori painottaa.