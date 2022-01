Jan Vapaavuori lasten harrastusten alasajosta: Tiukassa paikassa punnitaan arvojärjestys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja näpäyttää hallitusta strategioidensa sivuuttamisesta ja vetoaa aluepäättäjiin.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori arvostelee kovin sanoin hallituksen suositusta koronarajoitusten kohdistamisesta tilojen sulkemisen kautta myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Vapaavuori vetosi tänään olympiakomitean tiedotustilaisuudessa aluehallintovirastoihin ja kuntapäättäjiin, jotka tekevät käytännön ratkaisut asiassa.

Vapaavuoren mukaan hallituksen itsensäkin moneen kertaan toteama lasten ja nuorten viimesijaisuus koronarajoituksissa pitäisi ”ottaa nyt tosissaan”.

– Silloin, kun on tiukka ja hankala paikka, mitataan se, pidetäänkö strategioista kiinni ja mikä on yhteiskunnan arvojärjestys. Meille vastaus on ihan selvä. Kaikkein viimeisimpänä tässä yhteiskunnassa pitää rajoittaa lasten ja nuorten toimeliaisuutta, niin koulunkäyntiä kuin harrastuksiakin.

Vapaavuori korosti, että kyse on asioista, jotka liittyvät lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Hän viittasi myös asiantuntijoiden esittämiin riskiarvioihin.

– Kansalaisten oikeustaju ei hyväksy sitä, että lasten ja nuorten harrastukset pannaan kiinni samaan aikaan kun moni muu varmasti koronan leviämisen kannalta vahingollisempi asia tässä yhetsikunnassa on auki.

Vapaavuori vetosi myös sen puolesta, että aikuisten sisäliikuntatiloja voitaisiin pitää kriisin keskelläkin auki:

– Lasten ja nuorten ohella olisi tärkeää, että kaikissa tilanteissa arvioitaisiin myös mahdollisuus aikuisten sisäliikuntatilojen auki pitämiseen, joka on monien tutkimusten mukaan hyvin matalariskistä toimintaa ja jota pystytään järjestämään tavalla, joka on terveysturvallista.

Vapaavuoren mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja urheilukentässä ymmärretään hyvin, kuinka vakava koronatilanne on.

– Ymmärrämme hyvin sen, että mikäli yhteiskunta pitää pistää kokonaan kiinni, se pitää pistää kokonaan kiinni. Silloin ymmärrämme, että poikkeuksia ei ole. Mutta ymmärrämme myös sen, että kaikista rajoituksista aiheutuu myös ongelmia ja haittoja ja sen takia niitä on punnittava keskenään. Sen takia valtakunnan hallituskin on useissa eri strategioissaan todennut, että rajoitusten pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.