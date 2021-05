Jan Vapaavuori koulutuskiistasta: Hyvä hallinto ei voi olla kauppatavaraa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja vastaa pormestarille, että hyvää hallintoa on myös pitää sovitusta kiinni.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan Helsingin kaupungin ylin virkajohto on hänen kanssaan samoilla linjoilla koulutusrahoista.

Pormestarin mukaan Helsingissä on ”iso joukko virkavastuulla toimivia virkamiehiä ja toisaalta vaalikampanjaa käyviä poliitikkoja”.

– Ajankohtaisessa koulukeskustelussa on tärkeää ymmärtää, että koko ylin virkajohto on kanssani samoilla linjoilla. Hyvä hallinto ei voi olla kauppatavaraa, Jan Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Vapaavuori viittaa koulutusrahoista syntyneeseen kiistaan. Helsingin kasvatus- ja kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 17,5 miljoonan euron budjetin ylitysoikeutta koronan aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiseen ja mielen pahoinvoinnin ehkäisemiseen.

Virkamiesten esitys oli 8,93 miljoonaa euroa, eli rahamäärä lähes kaksinkertaistui. Lautakunnassa päätös syntyi äänin 11-0. Kaksi äänesti tyhjää. Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) äänesti lautakunnan enemmistön kannan mukaisesti suuremman rahamäärän puolesta.

”Koulut tarvitsevat lisärahoitusta”

Lautakunnan päätöksestä on jo kuusi viikkoa aikaa, mutta Vapaavuori ei ole suostunut viemään esitystä kaupunginhallitukselle. Helsingin kouluissa on jo päätetty yhdistää luokkia, koska opettajien palkoista on täytynyt säästää.

Vapaavuoren toiminta on herättänyt kiukkua erityisesti muissa puolueissa. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen muistuttaa Vapaavuorelle, että puolueet ovat yhdessä sopineet talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että poikkeuksellisena koronavuonna budjetti on mahdollista ylittää lautakuntien esityksestä.

– Koulut tarvitsevat lisärahoitusta oppimisvajeen paikkaamiseen ja se tulee tuoda nopeasti päätöksentekoon. Hyvää hallintoa on myös pitää sovitusta kiinni, Reetta Vanhanen vastasi Vapaavuorelle Twitterissä.

Olemme yhdessä sopineet, että poikkeuksellisena koronavuonna budjetti on mahdollista ylittää lautakuntien esityksestä. Koulut tarvitsevat lisärahoitusta oppimisvajeen paikkaamiseen ja se tulee tuoda nopeasti päätöksentekoon. Hyvää hallintoa on myös pitää sovitusta kiinni.