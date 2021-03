Jan Vapaavuori: Kieltäytyminen testistä olisi hyvä tehdä rangaistavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin mielestä rajaturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä pitäisi vahvistaa koronatestauksen osalta.

Helsingin kaupungin vastuulla on tarjota terveysneuvonta ja koronavirustestaus kaikille satamien kautta rajan yli Suomeen saapuville.

– Pakkotestaus olisi nykylainsäädännön mukaan mahdollista vain pyytämällä aluehallintovirastolta yksilöity määräys erikseen jokaisen maahantulijan testauksessa, mikä on käytännössä mahdotonta toteuttaa isossa skaalassa, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoi kaupungin tiedostustilaisuudessa tänään perjantaina.

Laivayhtiöt ovat kuitenkin reilun viikon ajan edellyttäneet matkustajiltaan negatiivista testitulosta ennen alukseen astumista. Vapaavuori kiitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, joka toimi asiassa aloitteen tekijänä.

Vapaavuoren mielestä rajaturvallisuuteen liittyvä kansallinen lainsäädäntö vaatii kuitenkin vahvistamista. Jokaiselta maahantulijalta pitäisi hänen mielestään edellyttää todistusta negatiivisesta testituloksesta.

– Koska tämä on mahdollista jokaisessa muussa Pohjoismaassa, on se varmasti mahdollista myös Suomessa. Asia ei saisi olla liikennöijien vastuulla tai vaatia yksittäisiä viranomaispäätöksiä. Viron valtio on jopa tarjoutunut järjestämään testauksen kansalaisilleen, jotka matkustavat Suomeen, Vapaavuori kertoi.

Vapaavuoren mielestä sen lisäksi, että maahantulijoilta pitäisi edellyttää jatkossa todistusta ennakkoon otetusta testistä, jokainen heistä tulee velvoittaa koronatestiin kolmen päivän sisällä maahantulosta.

– Kieltäytyminen testistä olisi hyvä tehdä rangaistavaksi, Vapaavuori linjasi.

Vapaavuori korosti, että Helsinki kykenee hoitamaan testaustoiminnan satamissa moitteettomasti tämän hetkisillä alhaisilla matkustajamäärillä.

– Tilanne hankaloituu kuitenkin olennaisesti siinä vaiheessa, kun matkustajamäärät kasvavat, hän totesi.