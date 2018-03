Jan Vapaavuori: Kasvavan kaupungin kyvystä investoida on huolehdittava kaikissa oloissa

Kestävä kasvu edellyttää Helsingin pormestarin mukaan investointeja palveluihin, asuntorakentamiseen ja kaupunki-infraan.

Helsingin talouden tila on vahvalla pohjalla, mutta kaupunki muistuttaa tulostiedotteessaan, että vireillä oleva sote- ja maakuntauudistus tuovat toteutuessaan epävarmuutta kaupungin talouden kehitykseen sekä investointikykyyn keskipitkällä aikavälillä.

– Helsinki on vahvasti kasvava kaupunki. Vuonna 2017 Helsinki sai yli 9 000 uutta asukasta, mikä on enemmän kuin kertaakaan 1960-luvun jälkeen. Kestävä kasvu edellyttää kaupungilta investointeja niin palveluihin, asuntorakentamiseen kuin kaupunki-infraan. Kasvavan kaupungin investointikyvystä on huolehdittava kaikissa oloissa ja tämä on kaupungille myös keskeinen edunvalvontakysymys, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Kaupungin investoinnit olivat viime vuonna 546 miljoonaa euroa ja liikelaitosten investoinnit 621 miljoonaa euroa.

– Helsingin investointitaso verrattuna poistoihin on jopa suurten kaupunkien vertailussa merkittävästi muita korkeampi, mikä lisää painetta hyvälle vuosikatteelle myös tulevina vuosina, Vapaavuori arvioi.

Helsingin kaupungin vuosikate oli viime vuonna 838 miljoonan euroa. Kate oli odotettua suuremman verokertymän ansiosta 359 miljoonaa euroa korkeampi kuin talousarviossa ennakoitiin. Verotulot kasvoivat 5,5 prosenttia 3,4 miljardiin euroon.

Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 14,5 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 248 miljoonaa euroa.

Lainaa kaupungilla oli 1 871 euroa asukasta kohden, kun edellisvuonna määrä oli 2 157 euroa. Lainakanta oli viime vuoden lopussa 1,2 miljardia euroa.

Rakenteilla olevien asuntojen määrä Helsingissä on pysynyt jo kolmatta vuotta 7 000 asunnon tasolla, mikä tarkoittaa noin 5 000 valmistuvaa asuntoa vuosittain. Viime vuonna lupia myönnettiin 8 200 asunnon rakentamiseksi. Suurimmat esirakentamiskohteet sijaitsivat Kalasatamassa ja Länsisatamassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuussa.