Jan Vapaavuori HS:lle: Tällainen koplaus on häpeällistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestari arvostelee kokoomuksen ja keskustan motiiveja sote-uudistuksessa.

Kokoomus ajaa Jan Vapaavuoren mukaan itseisarvona valinnanvapautta kun keskusta taas haluaa saada maakuntamallinsa.

– Tällainen koplaus puolin ja toisin on häpeäksi modernille lainsäädäntöprosessille. Pidän valinnanvapauden lisäämistä järkevänä, mutta kun se itseisarvoisesti johtaa koko uudistusta, ollaan metsässä, Vapaavuori sanoo Helsingin Sanomille.

Hän kritisoi puolueiden motiiveja.

– Toisella päähallituspuolueella on valtapoliittinen ja toisella ideologinen päämotiivi, eivätkä ne edes yritä sitä kieltää. Onko kukaan pysähtynyt miettimään, näinkö lainsäädäntöä tehdään näin isoissa asioissa? Tämä ei mene nyt sillä tavalla kuin sen 2010-luvun sivistysvaltiossa pitäisi mennä, Vapaavuori sanoo.

Helsingin pormestarin mielestä sotessa pitäisi korostaa hallinnollista ulottuvuutta.

– Silloin kun maahan rakennetaan historian suurinta hallintoreformia, keskeisten päättäjien tulokulma ei voi olla se, mikä on oman viiteryhmän lyhyen aikavälin vaalitaktinen tulokulma. Tässä on kysymys paljon isommista asioista kuin siitä, mikä on jonkun puolueen gallupkannatus viikon tai kuukauden päästä.

Jan Vapaavuori muistuttaa, että uudistusta ajetaan eduskunnassa läpi kapealla enemmistöllä. Tämän lisäksi prosessissa viitataan hänen mielestään kintaalla pääkaupungin, isojen kaupunkien, monien tutkijoiden ja jopa Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksille.

– Mitä isommasta uudistuksesta on kyse, sitä enemmän siihen pitäisi liittyä aitoa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta. Lisäksi sen vaikutusarvioiden pitäisi olla tavallista kattavampia ja perusteellisempia, ja nyt tässä ei täyty kumpikaan. Hyvän lainvalmistelun ja lainsäädäntötyön perusperiaatteet ovat iloisesti kaupan.