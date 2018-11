Jan Vapaavuori: Helsinki on eriytymässä muusta Suomesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestarin mukaan koko maa hyötyy elinvoimaisesta pääkaupungista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan suomalaisen yhtenäiskulttuurin aika on murenemassa tai vähintäänkin liudentumassa. Taustalla on kaupungistumisen megatrendi, joka kärjistää alueiden ja eri kaupunkien välisiä eroja.

– Suomessa Helsinki eriytyy muusta maasta – hyvässä ja pahassa – pidimme siitä tai emme. Olen moneen kertaan todennut, että pääkaupungissa suhtaudutaan hyvin eri lailla vaikkapa maahanmuuttajiin, seksuaalivähemmistöihin tai vegaaniruokaan, mutta myös vaikkapa auton omistamiseen tai ulkona syömiseen kuin maassa keskimäärin, Vapaavuori kirjoittaa blogissaan.

Hän huomauttaa, että suurin osa Suomen kunnista on väkiluvultaan Helsingin vuotuista väestönkasvua pienempiä. Elinvoimaisen pääkaupungin hyödyt valuvat kuitenkin myös muualle maahan.

– Olen vakuuttunut, että koko maa hyötyy kansainvälisesti mahdollisimman kilpailukykyisestä ja elinvoimaisesta pääkaupunkiseudusta. Samoin olen vakuuttunut siitä, että Helsinki on monessa hyvin riippuvainen koko maan hyvinvoinnista.

Vapaavuori kertoo harkitsevansa vakavasti Helsingin jäsenyyttä Kuntaliitossa. Hän huomauttaa etujärjestön syntyneen 1990-luvulla Kaupunkiliiton ja Kunnallisliiton yhdistyessä.

– Tuolloin siihen oli varmaan siitä ajasta kumpuavat loogiset perusteet. Kuntia ja kaupunkeja koskeva lainsäädäntö läheni toisiaan ja edunvalvontaresursseja oli tarpeen tiivistää. Tällaista maailmaa ei enää kuitenkaan ole.

– Intressien välisen ristiriidan on voinut aistia entistä selkeämmin viime kuukausina ja vuosina. Kun maamme hallitus on härkäpäisesti survonut eteenpäin maan modernin historian suurinta paikallishallinnon mullistusta ja maakuntalakejaan, Kuntaliiton hiljaisuus historiallisen murroksen keskellä on ollut kovin oireellista, Jan Vapaavuori sanoo.

Hän toteaa Helsingin maksavan tällä hetkellä Kuntaliiton jäsenmaksua noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

– Pormestarina velvollisuuteni on miettiä ja selvittää ovatko nämä fiksusti käytettyjä rahoja.

Blogissa tällä kertaa Helsingin edunvalvonnasta ja mm. Kuntaliitosta. https://t.co/84QA0zYoiT — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) November 20, 2018