Jan Vapaavuori haluaa ilmastokriisin mukaan jokaiseen Helsingin päätökseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luopuva pormestari sanoo, että hiilineutraaliksi pitää päästä nopeasti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo, että Helsinki ei hänen kaudellaan ole edennyt tarpeeksi nopeasti kohti hiilineutraalia kaupunkia.

– Otimme selkeitä ja järjestelmällisiä edistysaskelia kohti hiilineutraalia Helsinkiä, mutta meidän olisi pitänyt saavuttaa vielä enemmän ja nopeammin. Ilmastokriisin tulee olla mukana jokaisessa kaupungin päätöksessä, jokaisessa rakennushankkeessa, jokaisessa keskustelussa, Vapaavuori sanoo.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että kaupunki sitoo saman verran päästöjä ilmakehästä kuin se tuottaa sinne. Vapaavuori ottaa asiaan kantaan blogissaan, jossa hän tekee tiliä vuonna 2017 alkaneesta pormestarikaudestaan. Hän luopuu tehtävästä tulevien kuntavaalien jälkeen.

Vapaavuori muistuttaa, että Helsinki järjesti kaupungin lämmitysongelman ratkaisemiseksi kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Siinä etsittiin keinoja, joiden avulla Helsinki voisi korvata kivihiilen käytön.

– Kilpailu osoitti, että kaupungin on myös otettava monia kokonaisuuksia vielä korostetusti omiin käsiinsä, mikäli aiomme aidosti nousta ilmastohaasteen voittajiksi. Tämä oivallus kirkastui vasta strategiakauden lopussa, mutta ehdimme käynnistää muutoksen kohti kaupungin osaamisen ja näkemyksen vahvistamista myös energiakysymyksissä ja niiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.

Vapaavuori arvioi, että koronakriisi on iskenyt erityisen voimakkaasti maailman kaupunkeihin, eikä Helsinki ole poikkeus.

– Vaikka kaupunki teki parhaansa tapahtumien, kulttuurin, taiteen ja urheilun suojelemiseksi, emme onnistuneet siinä sen paremmin kuin muutkaan kaupungit maailmassa.

Hän sanoo, että kulttuuri- ja tapahtuma-alalle toivoa luovat kuitenkin koronan aikana aloitetut suuret hankkeet. Niihin kuuluvat Helsingin taidemuseo siirtyminen Suvilahteen ja alueen kehittäminen tapahtumakeskukseksi, arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen Makasiinirantaan, Tanssintalon rakentaminen sekä Helsinki Biennaalin avaaminen ensimmäistä kertaa Vallisaaressa.

– On paikallaan todeta, että mikään edellä mainituista ei olisi ollut mahdollista ilman kaupungin vastuullisesti ja pitkäjänteisesti hoidettua taloutta, Vapaavuori toteaa.

Osattomuutta ja eriarvoisuutta Helsinki ei Vapaavuoren mielestä ole onnistunut kitkemään. Saman ongelman parissa painii jokainen kaupunki maailmassa, hän sanoo.

– Erityisesti nuorten tilanne on huolestuttava ja koronapandemia on osaltaan lisännyt tilanteen haasteellisuutta. Eriarvoistuminen ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuus ovat Helsingin tiukimmissa istuvia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi yksi valtuustokausi on auttamatta liian lyhyt.

Kautensa suureksi onnistumiseksi Vapaavuori lukee Helsingin kansainvälistymisen.

– Uskon vahvasti siihen, että kautta historian, menestyneimmät kaupungit ovat olleet niitä, jotka ovat ymmärtäneet ja arvostaneet erilaisia kulttuureja, jotka ovat aktiivisesti muodostaneet kumppanuuksia, jakaneet tietoa ja kokemuksia maailman muiden johtavien kaupunkien kanssa ja joissa eri taustoista tulleet ihmiset ovat voineet tuntea olonsa kotoisaksi.