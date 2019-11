Jan Vapaavuori: Hallituksen toimet aiheuttaneet suurta vahinkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin mukaan kovat otteet Postin kiistassa nakertavat koko järjestelmän uskottavuutta.

Kiina-vierailulta palannut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) hämmästelee viimeaikaisen poliittisen keskustelun jumiutumista työmarkkinariitoihin.

Hänen mukaansa Antti Rinteen (sd.) hallitus on lähinnä kärjistänyt tilannetta omilla toimillaan.

– Suomeen saavuttuani huomasin pääkeskusteluaiheen olevan edelleen valtionyhtiö Postissa. Keskustelu ei tunnu kurkottavan tulevaisuuteen. Ei edes paikallaan pysymiseen. Hallitus aiheuttaa kovilla ja vahvasti ei-konventionaalisilla otteillaan suurta vahinkoa ei pelkästään Postille vaan kaikille valtionyhtiöille, ehkä laajemminkin järjestelmämme uskottavuudelle, Jan Vapaavuori kirjoittaa blogissaan.

Pormestari vertaa tilannetta teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin ”katse eteenpäin”-asenteeseen.

– Jokainen maailmantalouden murros on monista kiistattomista hyödyistään huolimatta ollut myös kivulias. Näin on tälläkin kertaa. Vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole. Tai toki aina on vaihtoehto kieltäytyä hyväksymästä muutosta, heittäytyä neliraajajarrutukseen, kuvitella kansallisen tason politiikan olevan digitalisaation voimaa väkevämpi, Vapaavuori sanoo.

– Slushissa ei ajatella näin. Eikä näin ajateltu USA:n ja Kiinan yritysjohdon tapaamisissa. Siitä, että Valkoisessa talossa ajatellaan toisinaan toisin, kärsii koko maailma. Siitä, että valtioneuvoston linnassa ajatellaan toisin, kärsii vain pieni ja piskuinen Suomi.

Joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle.

Pekingissä loppuviikosta kuulemistani Kiinan ja USA:n isoimpien yritysten johdon välisistä keskusteluista, Slushista ja Postin omistajaohjauksesta – sekä siitä, miten nämä liittyvät toisiinsa, lisää blogissani.https://t.co/VnoV22c0ac — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) November 25, 2019