Jan Vapaavuori esillä Olympiakomitean johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin odotetaan kertovan aikeistaan lähipäivinä.

Suomen Olympiakomitean nykyisen puheenjohtaja Timo Ritakallion nelivuotinen kausi päättyy vuoden lopulla.

Tehtävään pyrkivät 21. marraskuuta pidettävässä vuosikokouksessa ainakin kansanedustajat Ilkka Kanerva (kok.) ja Sari Multala (kok.) sekä Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Paralympiakomitean ehdokas, Olympiakomitean varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo.

Ilkka Kanerva on Suomen Urheiluliiton ja Sari Multala Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ehdokas. Halukkuutensa on ilmaissut myös St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. Lisäksi esillä on ollut Koripalloliiton entisen puheenjohtajan, yritysjohtaja Antti Zittingin nimi. Hän toimii tällä hetkellä Olympiakomitean hallituksessa Sari Multalan ohella.

Verkkouutisten tietojen mukaan merkittävää tukea olisi myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle (kok.), joka on toiminut aiemmin valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana.

Vapaavuoren odotetaan kertovan aikeistaan lähipäivien aikana. Hänen ohellaan vahvimpana ehdokkaana pidetään Jääkiekkoliiton tukemaa Mika Anttosta, joka ei tiettävästi ole innokas mittauttamaan kannatustaan äänestyksessä.

Anttonen hävisi vuonna 2014 Jääkiekkoliiton puheenjohtajavaalin Kalervo Kummolalle yhdellä äänellä.

Kaikki viralliset esitykset Olympiakomitean hallituksen jäseniksi julkistetaan 22. lokakuuta. Ehdollepanotoimikunta julkistaa samoihin aikoihin esityksensä hallituksen kokoonpanosta.