Jan Vapaavuori: En ole pormestarimallin suurimpia ystäviä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin mukaan politiikka voi uhata kaupunkien johtamista.

– En ole ollut pormestarimallin suurimpia ystäviä enkä ole vieläkään, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) katsoo.

Twitterissä Jan Vapaavuori viittaa MTV Uutisten juttuun pormestarimallin yleistymisestä. Suomessa on tällä hetkellä kuusi pormestarin johtamaa kuntaa, ja määrän odotetaan kasvavan lähivuosina.

Sysäyksenä mallin yleistymiselle pidetään Helsingin siirtymistä pormestarimalliin vuonna 2017. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa on alettu harkita kaupunginjohtajan korvaamista pormestarilla.

Erona pormestarimallin ja kaupunginjohtajan välillä on, että kunnan- tai kaupunginjohtaja on kuntaan virkasuhteessa, kun pormestari toimii kunnassa korkeimpana luottamushenkilönä. Tämä tarkoittaa, että pormestarilla on päätöksistä myös poliittinen vastuu.

Jan Vapaavuori toteaa Twitterissä, että johtomallilla itsessään ei tulisi olla niin paljoa merkitystä.

– Tärkeintä on, että kaupunkeja johdetaan ammattimaisesti, Jan Vapaavuori sanoo.

– Riski vastakkaisesta kasvaa aina kun politiikka tulee peliin mukaan.

En ole ollut pormestarimallin suurimpia ystäviä enkä ole vieläkään. Tärkeintä on että kaupunkeja johdetaan ammattimaisesti. Riski vastakkaisesta kasvaa aina kun politiikka tulee peliin mukaan. https://t.co/84m5c7p97P — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) December 27, 2019