Jan Vapaavuori: En hyväksy syytöksiä uhmaamisesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru korosti, ettei koronarajoituksia tehdä ihmisten kiusaksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ottivat yhteen koronatoimista politiikan toimittajien järjestämässä paneelikeskustelussa Helsingissä maanantaina. Vapaavuori puolusti pääkaupunkiseudun päätöstä avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja arvosteli hallituksen koronastategiaa. Kiuru torjui syytökset.

– Jos brittimuunnos tarkoittaisi sitä, että meidän tässä maassa pitäisi ryhtyä aidosti järeisiin toimiin sen torjumiseksi, silloin on kysymys aivan muuntyypisistä asioista kuin lasten ja nuorten harrastuksista, Vapaavuori katsoi tilaisuudessa.

Vapaavuori hämmästeli myös hallituksen hybridistrategiaa, jossa esimerkiksi kakkostasolle siirtyminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että ”ne toimenpiteet, jotka leviämisvaiheessa olevilla alueilla jo ovat eivätkä ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi, otettaisiin käyttöön myös muualla”. Tunnustusta hän antoi hallitukselle kuitenkin pyrkimyksistä tiukentaa toimia ulkorajoilla.

Ministeri Kiuru kiisti väitteet, etteikö hallituksella olisi järeitä toimia strategiassaan:

– Tarvitsemme lisää rajoitustoimia ja niitä on tulossa tietojeni mukaan noin kahden viikon päästä, kun eduskunta saa tartuntatautilain kokonaisuuden päivitettyä. Ja nämä tulevat osaksi pakettia, minkä jälkeen sieltä puuttuvat enää liikkumisvapauden rajoitukset, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön tasolla kolme, jos mikään muu ei auta.

Pääkaupunkiseudulla on päätetty avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa tiukoin reunaehdoin, vaikka alue on koronan leviämisvaiheessa. Hallitus on vastustanut tätä, vaikka päätösvalta asiassa on viime kädessä pääkaupunkiseudun päättäjillä.

Pääkaupunkiseudun päättäjiä on syytetty ”hallituksen tahdon uhmaamisesta”. Vapaavuori ei syytöstä hyväksy:

– En hyväksy ajatusta siitä, että uhmaamme hallituksen tahtoa. Päin vastoin uskallan väittää, että noudatamme hallituksen strategioita itse asiassa jopa paremmin kuin hallitus itse. On hyvä mieltää ja muistaa, että hallituksen strategiassa puhutaan siitä, että toimenpiteiden pitää olla välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja koko ajan pitää hakea tasapainoa terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin perusoikeuksiin liittyvien näkökohtien välillä.

Vapaavuori korosti paneelikeskustelussa, että Suomi on pärjännyt koronan torjunnassa toistaiseksi hyvin ennen kaikkea siksi, että ihmiset ovat noudattaneet hyvin ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Vapaavuori: Ihmisten oikeustaju koetuksella

Vapaavuori puolusti päätöstä lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamisesta pääosin kahdella syyllä. Ensinnäkin rajoitusten kielteiset vaikutukset ovat ylittämässä hyödyt, mitä tulee uusiin terveys- ja sosiaalisiin ongelmiin, kuten lasten ja nuorten liikkumiseen ja mielenterveyteen. Toiseksi Vapaavuori nosti esiin ihmisten oikeustajun ja toimien legitimiteetin.

– Hallituksen kannattaisi ottaa vakavasti kysymys yhteiskuntamoraalista ja ihmisten luottamuksesta olemassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin.

Vapaavuoren mukaan monet ihmiset ovat kokeneet rajoitukset oikeustajunsa vastaiseksi tilanteessa, jossa monilla muilla elämänalueilla on saatu toimia suhteellisen vapaasti. Viime aikoina keskustelua on herättänyt, miksi aikuiset voivat tavata toisiaan baareissa tai käydä kuntosaleilla samaan aikaan, kun lapset eivät saa harrastaa.

– Ja silloin me otamme ison riskin siinä, kun seuraavan kerran yleisesti tiukennetaan linjaa – ja tästä olen ministerin kanssa samaa mieltä, että riski tähän ajautumisesta on olemassa – että ihmiset eivät enää otakaan sitä tosissaan, Vapaavuori painotti.

Kiuru: Harrastukset tartuntalähteenä tunnustettava

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru korosti, että rajoituksia ei tehdä ihmisten kiusaksi, vaan tartuntojen estämiseksi. Hänestä suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole oikein haluttu tunnustaa, että harrastuksista tulee merkittävä osa myös Uudenmaan tartunnoista.

– Taisi olla joitakin aikoja sitten, että olimme melkein 15 prosentissa tämän osalta kaikissa tartunnoissa, mitä Uudellamaalla oli.

Kiuru viittasi myös paraikaa pahenevaan koronatilanteeseen Jyväskylässä, jossa tartunnoista iso osa on levinnyt myös lasten ja nuorten harrastuksissa. Ministeri viittasi yli 12-vuotiaisiin ja korosti, että nuorten osalta ilmaantuvuus koronan osalta on ”merkittävästi enemmän koholla kuin ilmaantuvuus väestössä keskimäärin”.

Ja vaikka lapset ja nuoret sairastavat koronan pääosin lievänä, koulujen ja harrastusten kautta ”sairastavuusriski hiipii myös koteihin” ja siellä asuviin vanhempiin ihmisiin.

Vapaavuoren mukaan se, mitä tartunnoista on pystytty jäljittämään, on ollut harrastusten osalta ehkä juuri tuo 15 prosenttia. Samalla hän korosti, että noin puolet tartunnoista jää kuitenkin jäljittämättä. Hän painotti myös, että korona leviää ylipäänsä missä tahansa sosiaalisissa kontakteissa.