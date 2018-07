Jan Vapaavuori: Bulevardisoinnissa edettävä harkiten

Helsingin pormestarin mukaan kaupunkibulevardeihin kannattaa suhtautua positiivisen uteliaasti mutta nöyrästi.

Helsinki on suunnitellut moottoriteiden ja muiden väylien muuttamista tiiviisti rakennetuiksi asuinkaduiksi eli niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kirjoittaa blogissaan, että ”bulevardisoinnissa on edettävä harkiten ja matkalla oppien”.

– Keskustelussa kaupunkibulevardeista on hyvä pitää mielessä muutama asia. Ensinnäkin kyse on visiosta, kuten yleiskaavoissa aina. Matka on pitkä, toteutus ratkaisee, eikä kaikkia suunnitelmia välttämättä koskaan toteuteta. Osa bulevardeista ei ole edes yleisellä yleiskaavatasolla vielä saanut lainvoimaa. Asiassa on edettävä joka tapauksessa asteittain, matkan aikana koko ajan oppien, pormestari toteaa.

Vapaavuori kirjoittaa, että Helsingin viime vuonna hyväksytyn strategian mukaisesti bulevardisoinnissa edetään vaiheittain.

– Vähiten vastustusta herättäneestä Vihdintiestä aloitetaan. Tämänkin suunnittelu vie aikansa. Se miten Vihdintien osalta onnistutaan, vaikuttaa luonnollisesti jatkoon. Onnistuneita ratkaisuja kannattaa monistaa, mahdollisista epäonnistumisista ottaa opiksi, pormestari toteaa.

Helsingin kaupungin suunnittelemat kaupunkibulevardit ovat herättäneet vastustusta pääkaupunkiseudulla.

– Kaikenlainen fundamentalismi on aina pahasta. Niin bulevardien kiihkeä kannattaminen kuin vastustaminenkin vie väistämättä ojasta allikkoon. Aiheeseen kannattaa suhtautua positiivisen uteliaasti, mutta samalla suurella nöyryydellä.

– Yritetään, aloitetaan helpoimmasta, kokeillaan ja katsotaan onnistutaanko. Isoja vahinkoja ei pääse syntymään, kun edetään asteittain ja vaiheittain ja muutetaan matkan varrella tarvittaessa suuntaa. Paikalleen ei kuitenkaan voi jäädä. Eteenpäin on päästävä. Kaupunki kasvaa joka päivä. Ihmisille pitää saada asuntoja ja maailmaa varjella ilmastonmuutokselta. Ja liikkumaan pitää päästä sujuvasti, kaikilla liikennevälineillä, Vapaavuori kirjoittaa.