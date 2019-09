Jan Vapaavuoren viesti puolueille: PS:n ja vihreiden välissä on tilaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin mukaan ”tolkun puolueilla” on nyt mahdollisuuksia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan Suomessa on nyt tilaa ”tolkun puolueille” perussuomalaisten ja vihreiden välissä. Vapaavuori kirjoitti asiasta twitterissä, missä hän osallistui lauantai-iltana keskustan puheenjohtajaksi nousseen Katri Kulmunin valintaa puineeseen keskusteluun.

Vapaavuoren mukaan jää vielä nähtäväksi, mikä perinteisisistä isoista puolueista osaa tarttua tähän poliittiseen tilaisuuteen.

– Perussuomalaisten ja Vihreiden välissä on tilaa tolkun puolueille. Kaikilla perinteisillä isoilla puolueilla on tässä mahdollisuuksia. Nähtäväksi jää kuka sen osaa hyödyntää. Aito johtajuus on tässä työssä osa menestyksen rakentamista, Vapaavuori kirjoittaa.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi Kouvolassa lauantaina.

