Jämsässä runsaasti korona-altistuksia

Jämsässä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Toinen tartunta on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Jämsän toimipisteessä ja toinen Jämsän Kristillisellä Kansanopistolla.

Altistuneita Jämsän kaupunki arvioi tämän hetken tietojen mukaan olevan noin 40, joista yli 20 on jo asetettu karanteeniin. Altistuneiden jäljitystä jatketaan koko ajan.

Oppilaitokset ovat tiedottaneet toiminnan muutoksista opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa.

Jämsän kaupunki muistuttaa huolehtimaan riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä kasvomaskin käytöstä tilanteissa, joissa turvaetäisyyksiä ei voida säilyttää.

– Tartuntatilanteen kehittyminen on kiinni omasta käyttäytymisestämme. On äärimmäisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita, jotta tilanne ei pääse pahenemaan. Jämsän kaupungilla on hyvä valmius tarvittaessa reagoida muuttuvaan tilanteeseen rajoituksin, toteaa kaupunginjohtaja Hanna Helaste.