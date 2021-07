Jälleen kaksi uutta aluetta kiihtymisvaiheeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatilanne on heikentynyt osassa Itä-Suomea nopeasti.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit ovat nyt siirtyneet koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, aluehallintovirasto tiedottaa.

Osassa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiireissä koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Pohjois-Karjala teki kiihtymisvaiheesta siirtymisestä päätöksen torstaina 22. heinäkuuta, Pohjois-Savo tänään 26. heinäkuuta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston koronatyöryhmä kokoontui maanantaina arvioimaan tarvetta kokoontumisrajoitusten muutoksille alueellaan. Aluehallintovirasto päätti pyytää Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireiltä ja THL:tä arviot muuttuneesta epidemiatilanteesta ja näkemykset epidemian hallinnan edellyttämistä välttämättömistä toimista pikaisesti. Aluehallintovirasto kokoontuu käsittelemään asian uudelleen torstaina ja arvion mukaiset mahdolliset päätökset astuvat voimaan aikaisintaan ensi viikon alkupuolella.

– Nopeasti muuttuva heikentynyt tilanne edellyttää myös tarvittavien rajoitustoimien arviointia terveysviranomaisissa, terveydenhuoltoyksikön päällikkö Sami Remes toteaa aluehallintoviraston tiedotteessa.

– Maamme epidemiatilanteen huononemisen vuoksi erityisesti nuorten tulisi huolehtia rokotteiden ottamisesta. Taudin vakavat muodot koskettavat nyt myös nuoria ikäluokkia, hän jatkaa.

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen kokoontumisrajoituksista vain, jos se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Hybridistrategian mukaan kiihtymisvaiheessa suositellaan kokoontumisten rajoittamista, mutta päätökset tehdään aina tartuntatautilain mukaan ja asiaa huolellisesti alueella selvittäen ja arvioiden.

Kun ilmaantuvuus on sairaanhoitopiireissä noussut, on myös alueellisen terveydenhuollon toimintakapasiteetin riittävyyttä arvioitava. Rajoituspäätöksissä on arvioitava sitä, ovatko kokoontumisrajoitukset epidemian leviämisen estämisen kannalta vallitsevassa tilanteessa lääketieteellisesti ja oikeudellisesti välttämättömiä.

Aluehallintovirasto seuraa tilannetta tiiviisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Ravintoloiden toimintaan liittyvistä rajoituksista päättää hallitus.