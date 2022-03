Jalkaväkimiinat takaisin? Näin vastaa puolustusvoimain komentaja

Kenraali Timo Kivisen mukaan miinojen suorituskykyä on korvattu monipuolisesti.

Kansalaisaloite jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumisesta ylitti sunnuntaina 50 000 kannattajan rajan, joten asia etenee eduskuntaan.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivisen mukaan jalkaväkimiinojen ottaminen takaisin käyttöön ei ole ajankohtainen asia.

– Tähän totean, että Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta. Suluttamisella tarkoitetaan miinoitteista ja esteistä koostuvaa kokonaisuutta, kenraali Timo Kivinen sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa.

– Valmiusvarastoissamme on useita satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia. Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu varsin monipuolisesti. Myös panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa, hän totesi.

Jalkaväkimiinojen korvaaminen rahoitettiin Kivisen mukaan puolustusbudjetin ulkopuolelta osoitetulla 200 miljoonan euron lisärahoituksella. Tämän lisäksi uudistukseen käytettiin puolustusbudjetin sisältä 100 miljoonaa euroa.

– Myös raskailla raketinheittimillä on ampumatarvikkeita, joita voidaan käyttää niin sanottuun kaukomiinoittamiseen.

PVKOM @Finnchod MP kurssien avajaisissa:

"Sota Ukrainassa on valtava tragedia ja kaikkia seurauksia emme vielä tiedä. Sen minkä tiedämme, on se, että olemme varautuneet ja harjoitelleet maamme puolustusta yhteiskuntana ja sotilaallisesti."

