Redskins-joukkue poisti intiaanin logostaan

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-joukkue Washington Redskins on tehnyt päätöksen poistaa alkuperäiskansoja kuvaavan henkilön logostaan.

Asiasta uutisoivan FoxNewsin mukaan joukkue teki päätöksensä sen jälkeen, kun joukko sijoittajia vetosi jättiyhtiöihin ja vaati lopettamaan sponsoriyhteistyön logon väitetyn rasistisuuden ja halventavuuden vuoksi. Joukkuetta on myös vaadittu vaihtamaan nimeään.

Suuryrityksistä muun muassa Amazon, Walmart, Target ja Nike ovat vetoomuksen vuoksi poistaneet myynnistä joukkueen oheistuotteet sivuiltaan.

Myös FedEx, jolla on oikeudet joukkueen Marylandin stadionille, on virallisesti vaatinut joukkuetta muuttamaan nimeään.

Nimen vaihtaminen saattaa myös olla ehtona uuden stadionsopimuksen saamiselle.

Samanlainen vaatimus on esitetty muun muassa jääkiekkojoukkue Chicago Blackhawksille. Jääkiekkojoukkue on kuitenkin todennut nimen kunnioittavan alkuperäiskansojen perintöä.

Useat yritykset ovat ilmoittaneet harkitsevansa tuotteidensa nimen vaihtoa Black Lives Matter -liikkeen seurauksena. Suomessa Fazer kertoi harkitsevansa Geisha-suklaan nimen muuttamista. Myös Eskimo-jäätelöiden nimi voi vaihtua.

In their discussions about a potential new name, Washington is planning to have no Native American imagery, per a league source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 8, 2020